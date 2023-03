Pakitang-tao lang?

Inanunsyo ng isang kinatawan ng Presidential Communications Office (PCO) sa isang side event sa United Nations nitong nakaraang linggo na balak ng administrasyon na maglunsad ng kampanya laban sa “fake news.”

Maraming nagulat, at ang ilan ay napahalakhak sa balitang ito dahil sa batay sa ating naging karanasan sa fake news at maling impormasyon na nagkalat sa Facebook, Tiktok, at iba pang social media sites nitong nakaraang mga taon, sa madaming pagkakataon, ang gobyerno at ang mga tagasuporta nito ang siya ngang nangunguna sa pagkakalat ng maling balita.

Marami nang pag-aaral na nagawa tungkol sa paglaganap ng fake news sa social media, na sinagawa ng mga akademiko sa loob at labas ng Pilipinas, at ang konklusyon: sa maraming pagkakataon, nanguna ang mismong pamahalaan sa pagpapakalat ng maling balita. May ilan ring pag-aaral na ginawa tungkol sa pagkalat ng fake news noong eleksyon sa Mayo 2022, at ang kanilang sinasabi, pangunahing nakinabang sa fake news ang kampo ng kasalukuyang pangulo.

Kaya hindi katakataka na maraming matatawa na lamang sa ideya na ang kasalukuyang administrasyon ang mangunguna sa pagsugpo sa isang problem ana maraming naniniwala na sila din naman ang nagpalaganap.

Walang duda, malaking problema ang pagkalat ng fake news, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. At marami na ring eksperto ang tumukoy sa ating bansa bilang isa sa mga pangunahing sentro sa paglaganap ng fake news at mga kampanya ng kasinungalingan. Kailangan talagang magkaroon na maayos at malinaw na tugon dito.

Pero kung nais talagang maging bahagi ng kasalukuyang administrasyon sa pagkilos laban dito, kailan muna nitong ipagpag ang kanyang nakaraan at ipakita ang kanyang sinseridad sa usaping ito. Hindi sapat ang isang pag-anunsiyo mula sa isang opisyal; kailangang may mas matibay na aksyon para maipakita ang pagkaseryoso ng gagawing pagkilos.

Nagsisimula ito sa pagtanggap at pagkilala sa mga maling impormasyon na nailabas na sa nakaraan. Ang pagtanggap at pagtigil sa mga maling kuwento, lalo na tungkol sa kasaysayan ng ating bansa, na patuloy na pinapakalat sa marami nating mga kababayan. Dahil habang walang ganitong pag-amin at pag-aayos, walang magtitiwala sa ginagawang pagsama ng pamahalaan sa malawakang pagkilos laban sa maling impormasyon.

Kung walang sinseridad, pakitang-tao lang lahat ang paglabas ng ganitong pahayag.