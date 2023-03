P5K maximum singil sa driving school kinasa ng LTO

Itinakda ng Land Transportation Office (LTO) ang maximum na puwedeng singilin ng mga driving school bilang tugon sa mga reklamo sa mahal nilang rates.

Sa isang press conference nitong Miyerkoles, sinabi ni LTO chief Jay Art Tugade na sa motorcycle driving, ang kabuuang singil ay P3,500 kung saan ang P1,000 ay para sa theoretical driving course (TDC) at P2,500 para sa practical driving course (PDC).

Para sa light vehicle driving, ang maximum total prescribed rate ay P5,000-P1,000 para sa theoretical driving course (TDC) at P4,000 sa practical driving course (PDC).

Sinabi ni Tugade na ang cap sa driving school fees ay magiging epektibo sa April 15.