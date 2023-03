Mommy Caring makakaliskisan

NAKATAKDANG humarurot ang kabayong Mommy Caring sa 2023 Philracom Classic Cup Division III na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas sa Sabado.

Tiyak na mapapahirapan si Mommy Caring bago makuha ang korona sa 1,800-meter race na nilahukan pa ng pitong tigasing kabayo.

Nakalaan ang guaranteed prize na P500,000, ang ibang makakatagisan ng bilis ni Mommy Caring ay sina All Too Easy, Cupid Song, Hamlet, Magna Cum Laude, Moderne Cong, Shanghai Noon at Sophisticated na sasakyan ni star jockey Jeffril Tagulao Zarate.

Sasakyan naman ni jockey Pabs Cabalejo si Mommy Caring sa event na suportado ng Philippine Racing Commission sa pamumuno ni chairman Reli De Leon.

Hahamigin ng owner ng mananalong kabayo ang PP300,000, sisikwatin ng may-ari ng pangalawang kabayong tatawid sa meta ang P100,000, mapupunta sa third ang P50,000 habang P25,000, P15,000 at P10,000 ang fourth hanggang sixth, ayon sa pagkakahilera.

Samantala, ilalarga din sa nasabing araw ang Classic Cup Division II na lalahukan ng pitong mahuhusay na kabayo. (Elech Dawa)