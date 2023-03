Mga fan nagkagulo sa music video ng Hori7on

Naglabas na ng music video ang bagong idol group na Hori7on kahit hindi pa nga sila opisyal na nagde-debut sa South Korea.

Trending agad sa Pilipinas at worldwide ang mga hashtag na related sa Hori7on at sa kanta nilang ‘Dash’.

Nagkagulo ang mga fan nang lumabas ang music video at hindi naman sila nadismaya sa pre-debut track na ito ng Hori7on.

“Stream na Fam, Grabe worth the wait talaga. Ang ganda ng quality ng MV and our boys are fantastic,” tweet ng proud fan na si @_JustFaney

May mga fan din na nagsabi na malakas ang laban ng ‘Dash’ para sa Song of the Year, gaya na lamang ng tweet ni @justforvinster:

“All I can say is that EVERYTHING IS SO PERFECT. The cinematography is really at its finest. It’s really a Song of the Year material. HORI7ON set the standards really high.”

Disappointed naman sa cover art ng ‘Dash’ si @forthechasers, “Disappointed but not surprised. Di na ako nag expect eh hahaha buti na lang pogi kayo hori7on.”

Pero na cute-an naman ang blogger na si Naz Tabares sa music video

“Ang cute. Para silang mga batang tumatakbo. Haha”

Hindi rin nakaligtas sa mga mata ng fans ang kaguwapuhan ni Kyler.

“Grabi! Yung visual si Kyler ampogi. Mga kaDash sobrang lakas ng dating niyo. Omg!,” sey ni @RightsforyRS sa kanyang tweet.

Well… (Byx Almacen)