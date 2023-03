Mga anak ng Botolan kuminang sa UAAP

NAGPAMALAS ng kanilang galing ang mga kabataang estudyanteng atleta mula sa Botolan, Zambales kahit na lubhang hirap ang kanilang kalagayan sa buhay sa pagwawagi ng mga medalya hindi lamang para sa kanilang probinsiya kundi pati sa Far Eastern University.

Ikinatuwa ito ni Nanay Bing, o mas kilala bilang si Congresswoman Doris E. Maniquiz ng 2nd District of Zambales, na hindi maiwasang ipahayag ang kanyang katuwaan sa mga batang kanyang dating inalagaan tungo sa pagtatagumpay sa larangan ng sports at pagkakaroon ng mabuting edukasyon.

“Namiss ko kayo mga anak, napakalayo na ng inyong narating. Nagmula sa inyong paglalaro sa PADAGAW HA BANOWA, hanggang sa tuluyang nahubog sa inyong laro. Tuwang-tuwa ako sa inyong tagumpay,” sabi nito.

Ang mga kabataang tinutukoy ni Nanay Bing ay binubuo naman nina Vir Angelto Molina, Kyle Tandoc, Alwyn James Abujen at Raine Gabrielle Alonzo.

“Congratulations sa inyo sa pagkapanalo sa UAAP High School Season 85 bilang bahagi ng Far Eastern University High School,” sabi pa nito.

“Tatlo sa Volleyball Team Men na tinanghal na CHAMPION ay TAGA-BOTOLAN. ISA naman sa Volleyball Team Women na tinanghal na BRONZE WINNER ay TAGA-BOTOLAN,” post nito.

“Congratulation,s mga anak. NANAY BING and BOTOLAN is so proud of you!,” pagkilala nito sa mga atleta. (Lito Oredo)