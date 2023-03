May private jet ka naman – PBBM ‘Teves uwi na, walang papatay sa iyo’

Sinupalpal ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang mga palusot ni Negros Oriental Rep. Arnolfo “Arnie” Teves Jr. na may banta sa kanyang buhay at posibleng konektado sa e-sabong ang pagpaslang kay Governor Roel Degamo noong Marso 4.

Nagbabala pa ang pangulo na kung hindi agad uuwi ang kongresista, mapipilitan ang gobyerno na gumawa ng kaukulang hakbang na walang negosasyon

“The only advice I can only give to Cong. Arnie is that habang tumatagal ito, mas nagiging mahirap ang sitwasyon mo. Mas maaga kang makauwi, mas marami pang option ang mangyayari. Pero ‘pag masyado nang late, wala na, mapipilitan ang gobyerno. We will have to move without any discussions with him,” wika ni Marcos nitong Miyerkoles.

Sinabi rin ng pangulo na walang banta sa buhay ni Teves, taliwas sa sinasabi nito sa publiko.

“May banta daw sa buhay niya. Kami naman sa intelligence, the best intelligence we have we don’t know of any threat. Saan manggagaling ‘yong threat? But, anyway, to reassure him, we will provide all kinds of security kung ano ang gusto mo,” ani Marcos.

“Mayaman ka naman, may private jet ka naman eh. Mag-landing ka kung saan mo gusto. Sa air force base. Mag-landing siya sa Basa, papaligiran natin ng sundalo, walang makakalapit ng isang kilometro that will guarantee his security. So, we have made all of these offers pero hindi pa siya nagde-decide,” dugtong ng pangulo.

Kinontra rin ng pangulo ang pahayag ni Teves na konektado sa e-sabong ang pagpatay kay Degamo.

“Ang puno’t dulo nito ay e-sabong? Hindi. Ang puno’t dulo nito ay ang pagkapaslang kay Governor Degamo. Nagkaproblema na kami sa e-sabong noon but that’s not what this is about,” saad ni Marcos.

Sa 17 minutong video ni Teves na pinost sa social media, sinabi ng kongresista na noong Enero pa siya nakatanggap ng banta sa kanyang buhay.

“Ang dapat natin sundin ay ang ating Konstitusyon na ang tao ay presumed innocent until proven guilty,” ani Teves na nagsabi pang scripte¬d ang pagpatay kay Degamo pero isinisisi sa kanya.

Nag-sorry din ito kay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez dahil hindi ito sumunod sa pa¬nawagan na umuwi na sa Pilipinas.

“Boss Mart sorry hindi ko kayo mapagbigyan sa hiling n’yo na umuwi ako hindi ko puwede ipagpalit ang aking buhay sa inyong kahilingan,” sabi ni Teves. “Ayokong lumaban sa inyo dahil wala naman akong laban sino ba naman si Arnie para lumaban sa gobyerno, kay Speaker at sino man diyan. Ang kaya ko lang gawin magsabi ng katotohanan.” (Prince Golez/Billy Begas/Eralyn Prado)