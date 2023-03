Maparaang office worker rumaraket na rider sa gabi, nagpaantig

Nag-viral sa social media ang isang rider na nagbigay inspirasyon at nagpaantig sa mga netizen. Pinost ito sa Twitter ng user na si @XploringAt26th na may kasama pang story time.

Makikita sa larawan ang isang rider na nagbibilang ng panukli. Ayon sa kanyang tweet, may na-book umano siyang rider kung saan napansin niyang naka-formal attire ito.

“And then habang nkasakay kanina npansing kong nka-formal shoes sya which is bihirang pangpaa ng mga driver. And then pagbaba kanina, npansin ko ring naka-corporate slacks sya which made me ask him kung galing b syang work. Galing nga raw syang work since 8:30 AM,” kwento ng netizen.

Nakakuwentuhan umano niya ito at napag-alaman na hanggang alas-12 ng madaling-araw pa ito bumabiyahe dahil nangangailangang magdoble kayod para sa pang gatas ng kanyang mga junakis.

“Grabe I appreciate his effort being responsible for his family. Roughly 16 hours of daily work is no joke! Higit lalo sa mga nagkakaedad na na mga trabahador,” aniya pa.

Nakatanggap ang kanyang tweet ng libo-libong likes at dagsang komento.

Tulad na lamang ni @seekmyperson, sabi niya, “Tapos sasabihin ng gobyerno na okay ekonimiya natin. Haaay nakakapanlumo whenever I hear stories like this of people having to explore side hustles aside from their 9-5 kasi kulang talaga.”

“Nakakabilib ang kasipagan ng mga ganitong tao but dis is 1 of the many stories ng realidad. Di ito tama. 1 of the clear signs that the govt is not doing its job well. Need magpakamatay sa trabaho? But I doubt if it will be enough. Samantala, the rest are just wasting our taxes,” hirit ni @Min2CamilleD.

“Kudos to this hardworking guy! Funny how someone claimed before that no one works for 16 hours. Well here you go,” puri ni @AdvertisingAES.

Tila relate naman si @__brae__, ani, “Need mo talaga minimum 2 jobs sa Pinas para mabuhay ngayon. I have a 9-5 job pero nagbebenta ako ng siomai on the side.” (Moises Caleon)