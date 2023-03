Laganap ang AIDS sa gobyerno?

Palagi kong pinapaalalahan ang mga kausap ko tuwing may inilalarawan sila tungkol sa gobyerno na pag-ingatan nila ang paglalahat. Malawak ang sinasakop ng salitang gobyerno. Kabilang dito ang nakararaming mga lingkod-bayad na tahimik na nagtatrabaho, kagaya ng mga guro, pulis, sundalo at iba pa.

Ang buong akala ko ay ang isang misyon ng gobyerno ay makatulong sa mga tao at maibsan ang mga hinaing ng mga tao. Nguni’t kapag pinapakinggan ko ang mga sinasabi ng mga opisyal natin, tila wala akong naririnig na mga kakaibang solusyon o pamamaraan ng pagtugon sa suliranin. Bagkus, ang naririnig ko ay ang pag-ulit sa mga problemang alam na alam at damang-dama ng mga tao o kaya nama’y mga solusyon na de-kahon na hindi maaring maging mali kailanman.

Kung tinatanong ninyo kung bakit ang himig ko ay kakaibang solusyon at pamamaraan ng pagtugon sa suliranin ang maaring maging sagot, simple lang ang tugon ko—dahil alam na nating hindi umobra ang mga dati nang ginawa. Bakit natin alam ito? Sapaka’t narito pa rin tayo at pinag-uusapan pa rin natin ang mga problemang matagal na nating nararanasan.

Isipin at alalahanin ninyo sa buhay ninyo kung kailan hindi ninyo narinig na may problema sa kakulangan ng kuryente. Kadalasan naririnig natin ito kapag parating na ang tag-init o kaya may panukala ang mga pulitiko hinggil sa isang ubod ng mahal na proyekto at kailangan nilang takutin ang mga tao para maging katanggap-tanggap ang proyekto. Malamang hindi na rin nalalayo ang mga magiging babala hinggil sa maaring maging kakulangan sa tubig. Naging kalakaran na ito taon-taon.

Sinabi ni Rafael Lotilla, na ating Secretary of Energy, nuong nakaraang linggo na dapat mag-tipid ang mga tao sa pag-konsumo ng kuryente sa tag-init sapagka’t maaring tumaas ang presyo nito dahil sa pag-taas ng demand. Magkakaisa tayong lahat na sasabihing hindi mali ang sinabi niya. Kung tutuusin, maging ang mga hindi nakapag-aral ay maari ring makapagsabi nito. Hindi ko layunin na maliitin ang kakayahan ni Lotilla. Sigurado naman ako na hindi huwad ang kaalaman niya sa larangan ng enerhiya at kakayahan pamunuan ang ahensya niya.

Ganito na lang ba ang kaya nating sabihin sa bayan taon-taon, magtipid? Ang pagtitipid ay kusang gagawin ng mga tao, base sa kakayahan nilang bayaran ang kanilang konsumo o hanggang sa pangangailangan nila. Huwag naman natin imungkahi na iresponsable ang mga tao sa paggamit ng kuryente. Sinasabi ng mga tao na hindi na nila alam kung ano pang pagtitipid ang kanilang gagawin. Sagad na sagad na ang mga tao sa pagsasakripisyo para sa bayan. Magiging maluwag siguro sa damdamin ng taong-bayan kung lahat ay marunong magsakripisyo para sa bayan. Sabi nga, sanaol.

Sana huwag din nating bilugin ang ulo ng taong-bayan sa mga palabas na animo’y nagtitipid ang gobyerno ng kuryente. Ipinakita sa balita na pasado ang isang ahensya sa ginawang inspeksyon sa paggamit ng kuryente dahil sa pagpapatay ng ilaw. Para magtipid o para hindi sagabal sa pagtulog?

Huwag naman nating insultuhin masyado ang katalinuhan ng mga tao. Puro de-kahong pangungusap na laging tama ang naririnig natin. Tanda ba ito na may nagagawa? O pakitang-tao lang ito na kung tawagin ay AIDS—As If Doing Something? Ipapaalam kaya nila ang pagdating ng Semana Santa?