Kris hindi ‘ahas’

Kinuwento ni Kris Bernal na dinededma siya ng dating ka-love team na si Aljur Abrenica para mag-guest sa kanyang vlog.

Kaya sa tanong kay Kris ni Boy Abunda sa ‘Fast Talk with Boy Abunda’ na kung friends ba sila ni Aljur, sey niya, “Half,” dahil sa pandededma ng aktor.

“Hindi niya ako nire-replyan, Tito Boy, eh. Ilang beses ko siya inaaya sa vlog ko, hindi niya ako nire-replyan,” hinampo ni Kris.

Nabanggit din noon ni Kris na noong magkaroon ng problema sa pagsasama sina Aljur at Kylie Padilla, gustong niyang damayan ang dating ka-love team. Pero kahit na anong pag-reach out daw niya, wala raw siyang nakuhang reply mula kay Aljur.

Nilinaw din ni Kris sa interview na hindi niya naging boyfriend si Aljur noong panahong patok ang love team nila.

“Naging love team kami ni Aljur no’ng ‘StarStruck’ pa lang, 17 years old ako no’n. Pero no’ng nag-work kami, aaminin ko na in love ko sa kanya, pero may girlfriend siya. Kaya love team lang talaga kami. Nagparamdam ng konti pero hindi nag-work as real couple.”

Never daw nagtangka noon si Kris na ahasin si Aljur sa girlfriend nito kahit na may love team sila.

Kasalukuyang buntis si Kris sa first baby nila ng kanyang mister na si Perry Choi.

Pokwang ‘di na ipapahiram kay Lee ang anak

Nanindigan na si Pokwang na hindi na niya ipapahiram ang anak na si Malia sa tatay nitong si Lee O’Brian.

Sa recent posts sa social media ng ‘TiktoClock’, patuloy ang mga maanghang at masasakit na salita na binibitawan niya sa ex-partner.

Sa kanyang Instagram account, pinost ni Pokwang ang isang short video kung saan nag-uusap sila ni Malia.

Caption ni Pokwang, “Hahahahahaha! Maliaaaaa!!!!! Hindi kana nga nakatulong sa pagbabagahe ko kinalat pa mga costume ko!!!!! Sige! hala! #Happykamingwalaka #itoangmgadimonamakikitasaanakmo.”

Sa hashtag na lang na ginamit ni Pokwang, obvious na wala nang aasahan daw si Lee na pagdalaw o paghiram sa anak nila.

Sa comment section ay maramng mga netizen na nagtanong kung may visitation rights ba si Lee kay Malia?

Sagot ni Pokwang, “Ayoko po, nope! Hahahahaha!”

Nabanggit din ni Pokwang na inaayos na niya ang ilang legal documents para matanggal na ang apelyido na O’Brian sa pangalan ni Malia. Ipapagamit na raw dito ay ang surname ni Pokwang na Subong.

Megan work muna bago magbuntis

Ilang beses nang tumangging gumawa ng teleserye si Miss World 2013 Megan Young dahil hindi raw niya bet ang lock-in taping noong kasagsagan ng pandemya.

Pero ngayon at maluwag na, tinanggap na ni Megan ang teleserye na ‘Royal Blood’ kunsaan magkasama sila ng mister na si Mikael Daez.

Post ni Megan sa Instagram, “Bonez & Fofo are back on TV. Grateful and proud to be a part of GMA’s #RoyalBlood alongside such talented actors. I’m excited to get back to taping!!! It’s been so long since I’ve been on the set and I’m soooo excited to be working with Direk Dominic Zapata again! Thank you @gmanetwork for trusting me to be a part of this show.”

Maraming netizen ang hinahanapan na ng anak sina Megan at Mikael, pero mukhang on-hold pa rin ang plano ng dalawa na magkaroon ng baby.

Sa isang episode ng kanilang podcast, nasabi ni Megan na, “If I get pregnant, okey, and if not, then we just continue living life.”

Sagot naman ni Mikael, “I say we’re going with the flow. And it’s really all up to Megan. Because like you said, you are the baby carrier and I’m just here to tell them that I’m here to support them.”