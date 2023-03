Kauna-unahang cold storage ng sibuyas itatayo sa Nueva Ecija

Pagkaraan ng 20 taon, may tsansa ng magkaroon ng sariling onion cold storage ang pamahalaang bayan ng Talavera, Nueva Ecija.

Ito ang nakumpirma sa groundbreaking ceremony kahapon para sa P125 milyong cold storage na pag-iimbakan ng 60,000 sako ng sibuyas na itatayo at pamamahalaan ng Bantug Agriculture Multipurpose Cooperative Inc. (BAMCI) na nagdiwang din ng ika-32 taon nitong pagkakatatag.

Ayon kay Talavera­ Mayor Nerito Santos Jr., 2004 nang pinanga­rap ng kanyang ama na si dating mayor Nerito ‘Nery’ Sr. na magkaroon ng imbakan sa unang termino pa lang nito bilang alkalde.

Nakasiyam na taon ang ama at taong 2013 nang humalili bilang alkalde ang panganay na anak na si Nerivi Santos-Martinez.

Taong 2016 nang maging panauhin si da­ting pangulong Rodrigo Duterte at ihirit ni Mayor Nerivi ang pa­ngangailangan sa storage facility at sa tulong ni dating Agriculture Undersecretary Ariel Cayanan ay naapruba­han ang proyekto na naiendosong patatakbuhin ng BAMCI.

Dumalo sa okasyon sina Ed Reyes ng Landbank, Dir. Arthur Dayrit ng PRDP at mga opisyal ng DA-Region 3, Konsehal Rai Rai Villanueva, Ape Reyes, Erwun Chioco at mga barangay­ official. (Jojo de ­Guzman)