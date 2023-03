Kath Arado, Speed Hitters kokonektahin silya sa finals

Mga laro sa Huwebes:

Do-or-die Semis Game 3:

(Mall of Asia Arena/Pasay City)

5:00pm — Petro Gazz vs PLDT

MULING aasahan ng PLDT High Speed Hitters ang dibdiban at buwis-buhay na digs at depensa ni libero Kath Arado upang isalba ang koponan sa mga hambalos na ibabato ng Petro Gazz Angels para matulungang mabitbit ang kopoan sa kauna-unahang pagpasok sa championship round ng winner-take-all Game 3 semifinals, Huwebes ng hapon sa 2023 Premier Volleyball League (PVL) All-Filipino Conference sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay City.

Naging epektibo sa kanyang digs ang dating University of the East (UE) Lady Warrior defensive specialist nang sumalo ito ng 26-of-34 sa digs at 12-of-23 sa receptions.

Nakapuntos pa ito ng dalawa sa bisa ng pagtapon sa mga bakanteng butas sa depensa ng Angels sa Game 2 upang itabla ang serye, 14-25, 25-23, 25-14, 25-15 nitong Martes.

Napagtagumpayan ng 24-anyos na tubong Iligan City, Lanao del Norte ang kanyang layunin sa pagtulong sa depensa upang maitulak ang matinding panalo para sa nakatakdang ikatlong pagtatapat sa semifinals bandang alas-5 ng hapon.

“’Yung pagkukulang ko as a parang defense specialist, ‘yun ‘yung nasa isip ko hanggang papunta dito sa venue na hangga’t kaya kong kuhanin, kukuhanin ko’ para ma-lessen ‘yung pressure ng mga kasama ko,” wika ni Arado. “So, ‘yung pressure na bitbit nila, ano ba naman ‘yung bawasan ko pa para kahit papaano, kaunti na lang ‘yung tatrabahuin nila.”

Nakinabang ang mga spiker ng PLDT na sina Jovie Prado (15pts, 11 digs, 10 receptions), Michelle Morente (16pts), Mary Anne Mendrez (11pts) at twin-towers Mika Reyes at Dell Palomata. (Gerard Arce)