Jhasmin Gayle Pascual, Lady Blazers chill muna

Teams W L

**Benilde 9 0

*Perpetual 8 1

*Lyceum 6 3

*Mapua 6 3

xLetran 5 4

xArellano 5 4

xSSC-R 3 6

xEAC 1 8

xJRU 1 8

xSan Beda 1 8

** finalist

* semifinalists

x eliminated

Mga laro sa Linggo: (FilOil EcoOil Centre)

12:00nn — EAC vs San Beda (men’s)

2:00pm — Lyceum vs Mapua (women’s)

MAGHIHINTAY ng makakatapat sa championship round ang defending champions De La Salle-College of Saint Benilde Lady Blazers matapos muling umabante sa finals sa ikalawang sunod na pagkakataon sa pangunguna ni last season Finals MVP Jhasmin Gayle Pascual nang makuha ang isa na namang outright ticket kasunod ng 9-0 pagwalis sa eliminasyon ng 98th National Collegiate Athletic Association (NCAA) women’s volleyball tournament.

Nanatiling epektibo ang kumbinasyong inilabas ni coach Jerry Yee kahit na nabawasan ng arsenal ang koponan dulot ng pagkawala ni team captain at last season MVP Frances Micha Go. i

Sinasandalan ng Benilde ang atake ni Pascual, gayundin ang ibinibigay na produksiyon nina Jade Gentapa, middle blocker Michelle Gamit, Zam Nolasco at ace playmaker Cloanne Mondoñedo na mas pinahaba pa ang winning streak sa 27 sapol pa noong 95th season na naantala dulot ng COVID-19 pandemic.

“For us it’s work all over again, it’s back to zero. Every game gano’n, same ‘yung preparation namin regardless. Kami laro lang. Kung may darating na kalaban, research natin then aralin natin,” saad ni Yee na magbabalik sa ikalawang sunod na pagmamando sa finals matapos ligwakin ang three-time champions na Arellano University Lady Chiefs noong isang taon.

Hindi maipagkakailang may mga panahong hinahanap ng Taft-based lady squad ang dating kapitana kasunod ng season ending knee injury na pansamantala namang tumayo bilang assistant coach at nagpahayag ng kaligayahan sa nakuhang tagumpay ng kanyang mga kakampi at masungkit ang ikatlong kampeonato sa liga.

“Masaya kasi siyempre next na trabaho namin iyon eh. Next na goal namin iyon. Siyempre, eliminations muna then finals. Ayun, nakahinga na rin kami na umabot na rin kami sa finals. Finals na lang iisipin namin and isang team na lang,” ani Go.

Maghihintay na lamang ang Lady Blazers sa magwawagi sa stepladder semifinals sa pagitan ng no. 3 at no. 4 na Lyceum of the Philippines University Lady Pirates at Mapua University Lady Cardinals sa darating na Linggo, kung saan ang mananalo ay haharapin ng University of Perpetual Help System Dalta Lady Altas sa knockout na duwelo para sa nalalabing pwesto sa finals simula Marso 29. (Gerard Arce)