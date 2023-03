Handog ni Marcos: Pabahay sa mga pulis, sundalo ‘niluluto’

Desidido ang pambansang pamahalaan na magbigay ng pabahay para sa mga unipormadong tauhan ng bansa.

Ito ang tiniyak ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. noong Martes habang nangakong patuloy na magtatrabaho upang mabigyan ng disenteng tirahan ang pulisya at militar.

“Nagsimula na kaming gumawa ng programa para sa pabahay ng mga unipormadong tauhan, pulis at militar,” sabi ni Pangulong Marcos pagkatapos ng pakikipagpulong sa Palasyo ng Malacañang kasama si Philippine National Police (PNP) Chief Gen. Rodolfo Azurin Jr., Armed Forces of the Philippines (AFP) Chief of Staff Gen. Andres Centino, Human Settlements Secretary Jose Acuzar at Cavite Gov. Jonvic Remulla.

“Nagsisimula na tayo ngayon na pagsama-samahin ang sistema kung saan maaari silang isama sa sistema ng financing hindi lamang sa mga pampublikong bangko kundi pati na rin sa mga pribadong bangko para rito,” diin ng commander-in-chief.

Binanggit ni Pa¬ngulong Marcos na may magagamit na lupain para sa programa at ang gobyerno ay dapat gumawa ng isang pamamaraan upang maisabay ang iba.

“We have to develop the concepts further but I’m determined to provide the housing for our uniformed personnel. We will not stop until we’re able to do that,” giit ng pangulo.

Dati, pinangunahan ng pangulo ang mga inspeksyon sa lugar at paglulunsad ng iba’t ibang proyekto sa pabahay sa Metro Manila at sa mga lalawigan, lalo na sa ilalim ng punong programa ng administrasyon na binansagang Pambansang Pabahay para sa Pilipino: Zero ISF (Informal Settler Family) 2028 Program.

Layunin ng programang pabahay ng administrasyong Marcos na tugunan ang backlog ng pabahay sa bansa na sa huling tala ay mahigit sa 6.5 milyong unit.

Inatasan ng punong ehekutibo ang Department of Human Settlements and Urban Development na magtayo ng 1 milyong housing units bawat taon para sa susunod na anim na taon, na may P36 bilyon na taunang suporta sa interes mula sa pambansang pamahalaan.