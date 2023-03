Wish ng mga fan na i-live o mapanood ang kasal nina Congman Arjo Atayde at Maine Mendoza.

Marami na nga ang excited na makita ang ‘wedding of the year’, pero hiling lang nila na sana ay huwag ipagdamot, o masilip man lang nila ang looks nina Arjo at Maine.

Well, dahil kilalang politiko si Arjo, at maraming kaibigang politiko, artista, at si Maine ay sikat sa showbiz, kaya malabong mangyari na itago ang kasal nila.

Siyempre, sa mga bisita pa lang, mamumutakti na talaga ng mga artista, politiko, ‘di ba?

Anyway, lumabas na nga ang groomsmen ni Arjo, na karamihan siyempre ay kadugo niya, tulad ni Gab Atayde. At base sa pagkakahalungkat ng mga faney, isa nga si Enchong Dee sa mga pangunahing abay na lalaki.

Makikita nga ang Instagram story ni Enchong ng groomsmen invitation ni Arjo.

“Yes!” caption ni Enchong sa photo ng invitation na ‘yon, na may kasamang picture rin nila ni Arjo.

Anyway, 2 years ago nang mapanood ang vlog ni Enchong na guest niya si Arjo, na ang title ay ‘Nagbago Nung Na-In Love’. Doon nga makikita na super close talaga sila, na ang madalas nilang pagsamahan ay pagkain.

Nagkakilala raw sila noong hindi pa artista si Arjo, at naging magkaibigan sila lalo na noong nag-artista na ang anak ni Sylvia Sanchez.

Madalas nga raw dumalaw si Enchong kina Arjo, at nagkakasundo sila sa pagkain.

Makikita rin kung gaano ka-open si Arjo kay Enchong. Na sinasagot talaga niya ang lahat ng gustong malaman sa kanya ni Enchong.

Noon pa lang ay napag-usapan na nila ang pag-ibig, na nagbago talaga si Arjo noong makilala, makarelasyon niya si Maine. Sabi nga ni Enchong, nag-mature nga raw si Arjo dahil kay Maine.

Siyanga pala, sabay ng birthday sina Arjo at Enchong, na November 5 nga. Kaya hindi kataka-taka na halos pareho sila ng trip sa buhay. Mas matanda lang si Enchong kay Arjo ng dalawang taon, ha! (Dondon Sermino)

Enchong proud groomsman ni Arjo