Donny limang oras ‘nakipagharutan’ sa mga fan

Sa ilang madalang na pagkakataon, muling ‘nakipagharutan’ si Donny Pangilinan sa kanyang mga fan nang mag-reply siya sa mga nag-message sa kanya sa Twitter.

Binuksan ni Donny ang pakikipag-usap sa kanyang mga fan sa unang tweet kagabi na “Good eve po sana ok po kayo.”

Sunod-sunod na nag-reply ang kanyang mga tagahanga. May isang nag-tweet na kinunan niya ng video ang billboard ng aktor habang nakasakay siya sa MRT.

May isa namang nagsenti sa kanyang buhay, at sinagot naman ito ng millennial star ng “You got this frances.”

Binawi ng isa ang dapat sana’y pagsusulat nito ng rant. Pero nakita niya ang tweet ng kanyang idol.

“Sa akin ka na lang magrant,” sabi ni Donny.

Umabot ng limang oras ang pagsagot ni Donny sa mga tweet ng kanyang mga tagahanga.

Ang rason raw niya ay, “Namiss ko kayo eh. Good night thank you for always being there.” (Rey Pumaloy)