Daniella Uy lamang ng tatlong palo

DEHINS nagklik sa masikip na Marapara layout sa Bacolod noong isang linggo, kuminang sa mga punso ng Iloilo Golf and Country Club si Daniella Uy, pasabog ng three-under 67 at pumoste ng tatlong palong kalamangan kina Harmie Nicole Constantino at top amateur Rianne Mikhaela Mlixi tapos ng 18 butas ng ICTSI Iloilo Golf Challenge presented by MORE Power Miyerkoles ng hapon.

Buong araw siyang kumayod sa kanyang 270-yard driving clip at tinapatan ang petmalu sa driving ng iron shots na nagpa-birdie sa kanya ng apat, huli sa pang-18 butas na tumakip sa tanging disgrasya sa par-3 16th.

Sa kambal na bogey ni Malixi mula sa pang-15, nag-70 siya at umaasa si Uy na dating Junior World champion, na ang kalamangan ang magpapasiklab pa sa kanya upang makopo ang pangalawang korona sa Ladies Philippine Golf Tour, nasa pang-10 edisyon na inoorganisa ng Pilipinas Golf Tournaments, Inc.

“I missed three fairways and three greens. Yes, there are some reachable (par-4) holes, so it really helps kung malakas ka mag-drive,” salaysay ni Uy, na pumanlima sa nagdaang linggo na ICTSI Negros Occidental Golf Classic na pinamayagpagan ni Chanelle Avaricio sa pambihirang balikwas. (Ramil Cruz)