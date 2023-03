Cast reveal ng ‘MAM’ kinakasa na

Ngayong araw na ito ang dating sa Pilipinas mula sa Dubai, United Arab Emirates nina Ruffa Gutierrez at Darryl Yap.

Nagpunta ng UAE noong Friday sina Ruffa at Direk Darryl para sa special screenings doon ng pelikulang ‘Martyr or Murderer’.

Unang event nila ay noong Saturday sa Dubai at nasa Abu Dhabi naman sila noong Sunday.

Dahil sa tagumpay ng dalawang event, nakapag-dialogue si Direk Darryl na, “Kapag ipinalabas na po ang ‘Mabuhay Aloha Mabuhay’ (part 3 ng ‘Maid in Malacañang’), babalik po kami ni Ruffa at isasama na namin ang buong cast!”

Tuwang-tuwa naman ang mga nasa kababayan natin na nasa Oscar Cinemas Al Wahda Mall, Abu Dhabi, sa sinabing ‘yon ng controversial director.

Samantala, inihahanda na ni Direk Darryl ang cast reveal ng ‘Mabuhay Aloha Mabuhay’ at ayon sa isang source ng Abante, si Quezon City Councilor Aiko Melendez na raw ang napili para gumanap na Vice President Sara Duterte.

Kung matatandaan naman, ni-reveal ni Direk Darryl sa ‘Anything Goes’ show ko sa Abante TeleTabloid na si Dawn Zulueta ang gaganap na Irene Marcos-Araneta sa ‘Mabuhay Aloha Mabuhay’.

Naku, ngayon pa lang ay sobrang nakaka-excite na itong ‘Mabuhay Aloha Mabuhay’, huh!

Ruru ‘di mayabang

Bilib ako sa Kapuso hunk na si Ruru Madrid. Kahit certified sikat na, talaga namang napakabait pa rin. Walang kayabang-yabang ang boyfriend ni Bianca Umali.

Actually, nang makita namin si Ruru sa presscon cum preview ng ‘The Write One’ ng GMA-7 at Viu, siya pa ang unang lumapit at bumati sa amin.

At least, ang mga press na nakilala niya noong nagsisimula pa lang siya sa showbiz ay kilala pa rin niya hanggang ngayon.

Malayo nga si Ruru sa isang malapit na malapit sa kanya na kahit ilang beses na naming nakatsikahan sa mga presscon ay hindi kami kilala kahit nakasabay namin sa isang salon.

Nang i-text namin ang handler ng artistang ‘yon at sabihing kasabay namin sa salon ang alaga niya at ni hindi kami binabati, aba after a few minutes, biglang bumati na at hindi raw niya kami napansin.

Obvious na nag-text sa artistang ‘yon ang kanyang handler kaya bigla siyang bumati’t nagpaliwanag sa amin.

Hehehe!