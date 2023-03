Buwan ng Kababaihan: Pagpapahalaga sa kontribusyon, karapatan ng mga Pinay

Ang buwan ng Marso ay yugto ng pagdiriwang ng National Women’s Month sa Pilipinas bilang pagpaparangal sa mga kababaihan at sa kanilang mga tagumpay at kontribusyon sa lipunan. Ito ay bahagi ng pagkilala sa mga kababaihan bilang mahalagang kabahagi ng pagpapaunlad ng bayan at sa kanilang papel bilang mga lider at tagapagtanggol ng karapatan para sa pagkakapantay-pantay.

Sa loob ng buong buwan ito, nagkakaroon ng iba’t ibang aktibidad at programa na naglalayong mapalawak ang kaalaman at pag-unawa tungkol sa mga isyu at hamon na kinakaharap ng mga kababaihan. Kabilang dito ang mga forum, webinar, art exhibit, at mga cultural events na nagbibigay ng plataporma sa mga kababaihan upang maipakita ang kanilang kakayahan, talento at marinig ang kanilang mga tinig.

Bukod dito, mahalagang bigyang pansin ang mga isyu na kinakaharap ng mga kababaihan, tulad ng karahasan sa loob ng tahanan o domestic violence, pagpapahirap sa trabaho, gender pay gap, at maraming iba pa. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng atensyon at pagpapalawak ng kaalaman tungkol sa mga isyung ito, naglalayon ang National Women’s Month na iabante ang kalagayan ng babae, at makapagbigay ng solusyon sa mga hamong ito.

Ang pagdiriwang ng National Women’s Month, higit sa lahat, ay naglalayon ding magbigay ng pagkilala sa mga kababaihan sa kanilang masigasig na kontribusyon sa ekonomiya ng bansa. Sa bawat aspeto ng buhay, mula sa trabaho hanggang sa tahanan at sa iba pang sektor, ang mga kababaihan ay nagbibigay ng napakalaking ambag sa pagpapayabong ng ating bansa. Kaya naman importante na bigyang pugay, halaga at pagkilala ang mga babae sa ating buhay dahil kanilang mga nagawa at magagawa pa.

Sa kabila ng mga hamon at pagsubok, patuloy na lumalaban ang mga kababaihan para sa kanilang karapatan at pagkakapantay-pantay. Dahil sa buwanang selebrasyon, nagkakaisa tayo at nagtitipon-tipon upang magbigay ng suporta at pagkilala sa tagumpay at kontribusyon ng bawat Pilipina mula sa iba’t ibang kulay at sa’n mang sektor ng ating lipunan. (Carl Balasa)