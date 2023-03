BBM niligwak suhestiyon sa oil spill czar

Hindi na kailangan ng isang opisyal na siyang mamamahala sa clean-up operations ng mga lugar na apektado ng oil spill sa Oriental Mindoro, ayon kay Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.

“The head of the task force for the oil spill is the (Philippine) Coast Guard. Admiral Abu heads it. So there’s no need. You see, there’s no need to organize something for everything. The idea is to have the assets in place so that ‘pag may mangyaring ganyan, may response na tayo. We do not have to organize a special group, a special committee, a special task force. They’re ready already as it is,” diin ni Marcos Jr. sa media interview nitong Miyerkoles.

Aniya, ang PCG ang namumuno ngayon sa operasyon dahil sa kanilang mga kagamitan, dagdag pa ang tulong ng Japan at ng Amerika.

“They also are the ones coordinating with the foreign aid that’s coming, that has been coming. ‘Yong mga ROV, ‘yong mga boom, ‘yong special equipment na dinala ng Japan, pinapadala ng US, ‘yong mga expert na pinadala sa atin. Sila nagko-coordinate niyan lahat,” paliwanag ng pangulo. (Prince Golez)