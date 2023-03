Bawi na lang girl! Alex Eala kinapos sa 2023 Miami Open

KINAPOS si 2022 US Open girls singles champion Alexandra “Alex” Eala kontra Inna Camelia Begu ng Romania, 2-6, 5-7, sa main draw ng 2023 Miami Open sa Hard Rock Stadium sa Miami Gardens, Florida.

Itinala ng 17-anyos na Globe Ambassador at Rafa Nadal Academy scholar na si Eala ang 5-1 abante sa ikalawang set ngunit unti-unti itong tinabunan ng 32-anyos at world no. 34 na si Begu upang tuluyang mapigilan ang highest ranked na Pilipina sa loob ng 1 oras at 51 minuto.

Kinailangan din ni Begu na lampasan ang matinding hamon ng determinadong wild card entry na reigning US Open juniors champion at may pinakamataas na ranggo na Filipina player sa kasaysayan sa no. 219 na si Eala na kaharap ang Top 50 kalaban sa unang pagkakataon para maabot ang ikalawang round ng Miami Open.

Si Begu, na may naiuwi nang limang singles title at naabot ang pinakamataas na world no. 22, ay huling naging semifinalist sa Adelaide International-1 tournament noong Enero.

Nagawa ni Begu na lampasan ang huling anim na laro ng unang set laban kay Eala sa pagpapakita ng mga pinpoint down-the-line na panalo.

Gayunman, sinimulan ni Eala na ipakita ang kanyang mabigat na kaliwang kamay na forehand upang pasanin nito ang ikalawang set at agad na kapitan ang 5-1 bentahe.

Isinagawa ni Begu ang sunod-sunod na marathon set matapos lumapit sa 5-3 kontra Eala para sa marathon eight-deuce na laro sa serve kung saan ang groundstrokes ni Eala ay hindi nakuha ang marka sa apat pang set points.

Mula roon ay gumulong ang Romanian sa tagumpay sa pag-agaw sa huling anim na laro ng second frame. (Lito Oredo)