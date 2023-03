Aira Teodosio nasapol unang ginto sa Athletics Open

Ilagan, Isabela – Inangkin ni national pool member Aira Teodosio ng City of Ilagan ang pinakaunang gintong medalya sa 2023 ICTSI Philippine Athletics Open matapos magwagi sa napuno ng upset na women’s discus throw event sa Ilagan City Sports Complex.

Itinala ng 25-anyos mula Silay City na si Teodosio sa kanyang ikalimang hagis ang layo na 38.46 metro upang iuwi ang una nitong gintong medalya sa kompetisyon.

Pinatatag din nito ang kanyang tsansa na makasama sa delegasyon ng bansa na sasabak sa 32nd Southeast Asian Game na gaganapin sa Phnom Penh, Cambodia sa Mayo.

Agad naman nagpakita ng kanyang husay ang 20-anyos mula Zamboanga City at bagong pasok sa University of the Philippines na si Chrizzel Lanipa sa pagtatala ng upset matapos na angkinin pilak sa naihagis na 35.44 metro.

“First time ko po sumali dito kaya ginawa ko lang po ang best ko,” sabi ni Lanipa.

Pumangatlo ang kapatid ni national throwing coach Arneil Ferreira na si Kenneth Grace na may hagis na 34.03m.

Wagi naman sa Men-U20 Long Jump si Mark Paladius ng Sabah, Malaysia sa tinalon na 6.84 metro.

Ginto a shot put girls-U18 si Jocelle Lesti ng City of Ilagan (8.35m), habang pilak si Kelly Mariz Tagacay ng NPAA-Tuguegarao City (7.74m) at pangatlo si Jhennah Mae Guillermo ng City of Ilagan (7.66m). (Lito Oredo)