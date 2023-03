8 tiklo sa ‘paihi’

Arestado ang walong katao matapos maaktuhang ilegal na nagbebenta ng mga produktong petrolyo na ninakaw umano nila sa mga tanker truck sa Calaca, Batangas nitong Martes.

Pinigil din ng pulisya ang apat na tanker truck na ilegal na pinagkukunan ng mga krudo gayundin ang truck ng kanilang mga buyer.

Sa report ng Batangas Police Provincial Office, ikinasa ang isang operasyon nang matunugan ang ‘pagpapaihi’ o pagnanakaw at bentehan ng nakaw na krudo sa gilid ng Calaca–Lemery highway sa Barangay Salong.

Kabilang sa mga hinuli sina alyas ‘Emerson’, 40; helper na si Jose, 53; driver ng kanilang pinagkakargahang truck na si Alejandro, 48; pawang taga-Calaca, Batangas; alyas ‘Sherwin’, 50, ng Batangas City; Helbert, 48, ng Binangonan Rizal; alyas ‘Dennis’, 48, ng Sariaya, Quezon; helper na si Rafael, 28, ng Mandaon, Masbate at isang alyas ‘Boy’.

Narekober sa kanila ang isang improvised hose, funnel, cable tie seal, tank assembly na naglalaman ng nasa 12,500 litro ng methanol at P53,000 cash.

Nakuha rin kay Emerson ang isang cal. 45 at mga bala. Nahaharap ang mga suspek sa kasong paglabag sa Presidential Decree 1865 o ‘Oil Pilferage Law’ habang may karagdagang kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunitions Regulation Act si Emerson.(Ronilo Dagos)