Tunay na pagkakaisa

Madalas nating naririnig ang panawagan na magkaisa at magtulungan tayong mga Pilipino. Madali po itong sabihin, pero mahirap gawin kung hindi taos sa puso at sariling kapakanan lang ang laging inuuna.

Nitong nakaraang linggo, ang inyong lingkod po ay isa sa mga naging saksi sa tunay na diwa ng pagkakaisa na ipinakita sa pamamagitan ng konkretong aksyon at pagmamalasakit ng ating Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ R. Marcos Jr. (BBM).

Nabigyan po tayo ng pagkakataon na makasama ang Pangulo dahil pinalad tayo na maimbitahan muli ni Cong. LRay Villafuerte noong March 16 sa Camarines Sur kung saan tatlong malalaking proyekto ng administrasyong Marcos Jr. sa lalawigan ang pinasimulang ipatupad.

Alam naman ng karamihan na ang CamSur ang isa sa iilang parte ng bansa na hindi naging balwarte ng Pangulong BBM noong nakaraang halalan. Pero sa kabila nito, pinili ng Pangulo ang CamSur bilang isa sa mga lugar kung saan unang mapapatupad ang mga priority programs ng kanyang administrasyon.

Isa na rito ang 4PH o ang Pambansang Pabahay Para sa Pilipino program na ang layunin ay makapagpatayo ng anim na milyong housing units sa loob ng anim na taong panunungkulan ng Pangulong BBM.

Pinangunahan po ng Pangulo ang groundbreaking ng 4PH project para sa pagpapatayo ng 11,800 housing units na may kasamang kumpletong pasilidad at commercial complex sa Barangay Concepcion Pequeña sa Naga City. Kasama ng Pangulo sa groundbreaking si CamSur Governor Luigi Villafuerte, Cong. LRay, at si Human Settlements and Urban Development Secretary Jerry Acuzar. Kami naman po nina Cong. Migz Villafuerte at Cong. Hori Horibata at ilang Cabinet officials ang naging saksi sa makasaysayang kaganapang ito.

Hindi pa diyan natapos ang biyayang dala ng Pangulo para sa mga taga-CamSur. Nag-groundbreaking din ng isa pang 4PH housing project—ang Legacy Residences Development Project sa Naga City proper. Dito naman ay 1,200 housing units ang itatayo.

Sa kabuuan ay 13,000 na pamilya o may 65,000 na katao ang makikinabang sa 4PH projects, bukod pa sa paglikha ng maraming trabaho at pagpapasigla ng ekonomiya sa CamSur. Ayon po kay Cong, LRay, tinatayang mula anim hanggang walong bilyong piso ang maipapasok ng 4PH projects sa ekonomiya ng CamSur.

Bukod sa Pangulo, dapat ring bigyang papuri sa pagpapatupad ng mga naglalakihang housing projects na ito sina Gov. Luigi at si Cong. LRay, na matagal ng pinapangalagaan ang kapakanan ng mga taga-CamSur. Mismong ang Pangulo na ang nagsabing hindi magiging mabilis ang pagpapatupad ng 4PH projects sa CamSur kung hindi maayos at maganda ang koordinasyon ng lokal na pamahalaan at ng national government.

Pinangunahan din po ng Pangulong BBM ang inagurasyon ng ‘Kadiwa ng Pangulo’ project sa bayan ng Pili. Bago pa dumalaw ang Pangulo sa Pili ay nabuksan na ang Kadiwa outlet doon, pero naubos agad ang stocks ayon kay Gov. Luigi, dahil na rin sa murang-mura ang mga bilihin tulad ng bigas, gulay, karne at iba pang pagkain. Kaya’t kinailangan na maglagay ng mga bagong stock ng pagkain para sa pagbisita ng Pangulo.

Katambal ng Kadiwa project ng Pangulo ay ang pagkakaroon ng makabagong rice processing center sa CamSur. Ayon pa rin po kay Cong. LRay at Gov. Luigi, ito ay bahagi ng kanilang programa na pagbibili ng provincial government ng palay mula sa mga magsasaka sa CamSur sa patas na halaga at pagbebenta naman sa konsyumer ng bigas sa mababang presyo.

Hango ito sa konsepto ng Pangulo, na siya ring kasalukuyang Agriculture Secretary, na tanggalin na ang middleman at iba pang nagpapadagdag ng gastos ng paghahatid ng pagkain sa pamilyang Pilipino. Makikinabang pareho ang magsasaka at tayong mga konsyumer.

Bago natapos ang pagbisita ng Pangulo, pinangunahan niya kasama sina Cong. LRay, Gov. Luigi, at Cong. Migz ang pamamahagi ng ayuda sa mga taga-CamSur. Kasama sa ayuda ang mga food packs at cash aid, tulong sa mga nawalan ng trabaho, at assistance para sa maliliit na negosyo.

Bukod riyan, bilang Agriculture Secretary, namahagi ang Pangulo ng mga makina para sa pagsasaka, mga post-harvest machinery, at mga bangka para sa mga mangingisda.

‘Sama-sama tayong babangon muli’ ang matagal ng sinasabi noon pa ng Pangulong BBM. Nasaksihan at napatunayan mismo ng mga taga-CamSur na totoo pala ang pangakong ‘yan.

Kaya’t hindi na nakakapagtaka ang resolusyon ng Sangguniang Panlalawigan ng CamSur na nagdedeklara sa Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang ‘adopted son of Camarines Sur.’

Nararapat naman talaga na gawin siyang adopted son ng lalawigan. Bilang anak ng CamSur, isang malakas na patunay ang Pangulong BBM na ‘basta Bicolano, saro!’ ###