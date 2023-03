Tessie Tomas 10 oras nagdusa bilang Doña Cielo

Grabe ang dedikasyon ng nag-iisang Tessie Tomas para sa kanyang role sa top trending revenge serye ng ABS-CBN na “Dirty Linen.”

Sa panayam sa kanya ng CNN Philippines, binahagi ng beteranang aktres ang kanyang proseso sa trabaho at mga sikreto niya para tumagal sa industriya.

“When I jump into a role, whatever it takes, I will do just to get into the role. I want people to see the character and not Tessie Tomas!” sabi niya.

Binalikan din ni Tessie ang ginawa niyang make-over, na talagang dusa, bago nagsimula ang shooting ng “Dirty Linen.”

“I had to dye my hair and bleach it. And it took ten hours.”

Pinakita rin ni Tessie sa kanyang personal na YouTube channel ang buong transformation na nagtagal nang dalawang bleaching session. Kinailangan daw gawing platinum grey ang hair color niya para mas powerful at intimidating ang kanyang karakter na matriarch ng pamilya Fiero.

Pak na pak naman ang bagong hair color ni Tessie dahil mas nakikilala siya ng madla bilang si Doña Cielo. Nung nasa Boracay daw siya, ‘Doña Cielo’ ang tawag sa kanya ng mga fans kapag nagpapa-picture.

Pinuri rin ng mga netizen ang pagdadag kulay niya sa kwento ng “Dirty Linen.”

Thankful din si Tessie sa oportunidad na binigay ng “Dirty Linen” sa kanya. Kung maaalala, ilang taon siya nawala sa spotlight dahil lumipat siya sa Isle of Man sa UK kasama ang kanyang asawa.

Nang makilala ang role na binibigay sa kanya para sa “Dirty Linen,” hindi raw niya mapalampas ang ‘dream role’ na ito at umuwi siya sa Pilipinas.

“When they gave me the character profile, it was longer than the storyline… Powerful, loving mother but then very scheming at sly at times. ‘Wow,’ sabi ko, ‘paano ko ba gagawin ito?’… Gosh the character is so beautiful and challenging. It’s an actress’ dream role,” sabi niya.

Maliban pa roon, bigatin at magagaling din ang mga nakakatrabaho niya sa set kaya mas naeengganyo siyang galingan ang kanyang performance. (Dondon Sermino)