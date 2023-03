Summer season idineklara ng Pagasa

Ideneklara na ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa) ang pagsisimula ng panahon ng tag init.

Ayon sa Pagasa asahan na ang mainit at maalinsa­ngan na panahon kasabay ng pagtatapos ng northeast moonsoon o hanging amihan.

Paliwanag ni Pagasa Administrator Vicente Malano, na ang pagdedeklara ng panahon ng tag init ay kasunuod ng nararanasang high-pressure area sa Siberia at paglakas ng North Pacific High o pagbabago ng wind pattern.

“These signify the end of the northeast monsoon and the beginning of the warm and dry season, which is expected to last until May,” pahayag ni Malano.

Pinayuhan naman ng Pagasa ang publiko na maging maingat sa kalusugan, iwasan ang pagbilad sa init ng araw sa pagitan ng alas-11:00 nang umaga hanggang alas-tres nang hapon at uminom ng maraming tubig upang iwas heat stress. (Tina Mendoza)