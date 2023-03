Shot na! Lambanog top 10 best alak worldwide

Pasok ang lambanog sa listahan ng best na inumin sa buong mundo!

Ayon sa lifestyle website na TasteAtlas, ika-10 sa 50 ‘best spirits’ sa mundo ang inumin na ito na may iskor na 4.3 out of 5.

“It is a clear, colorless spirit that is quite strong, with the usual alcohol content at around 40% ABV (alcohol by volume),” pahayag ng TasteAtlas.

“Lambanog is traditionally enjoyed neat, usually as a shot, but it also blends well in cocktails and mixed drinks,” dagdag pa nito.

Ayon naman sa California-based nonprofit Alcohol Research Group of the Public Health Institute, ang average na ABV para sa inumin na ito ay 37%.

Ang wine naman ay may 11.6%, habang ang beer ay may 4.5%.

Ang lambanog ay karaniwang produkto sa Quezon, Laguna at Batangas. (Jan Terence)