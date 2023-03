Pulis na sabit sa P6.7B shabu sinibak

Sinibak na sa serbisyo ni Philippine National Police (PNP) chief General Rodolfo Azurin Jr., si Police Sgt. Rodolfo Mayor Jr., na sangkot sa bilyon-bilyong pisong halaga ng shabu, ayon sa ulat ng opisyal ng pulisya kahapon.

Ayon kay PNP Spokesperson Police Col. Jean Fajardo, ito ay matapos na katigan ni Azurin ang rekomendasyon ng PNP-Internal Affairs Service (IAS) na sibakin sa serbisyo si Mayo Jr. sa kasong grave misconduct of unbecoming of an officer.

Matatandaang si Mayo, miyembro ng Philippine Drug Enforcement Group-National Capital Region (PDEG-NCR) ay nahulihan ng nasa dalawang kilo ng shabu noong Oktubre 8, 2022 sa Quiapo, Maynila at siya ring may-ari ng Western Police District (WPD) Lending Inc. sa Sta. Cruz, Maynila kung saan nakumpiska ang nasa 990 kilo ng shabu na nagkakahalaga ng P6.7 bilyon.

Nauna ng sinabi kamakailan ni Azurin na gusto niyang masiguro na walang magiging butas ang gagawing pagsibak kay Mayo Jr. sa serbisyo at hindi ito maibabasura dahil sa teknikalidad at muling makabalik sa serbisyo.

“I directed the DLOD (Discipline, Law and Order Division) of our DIDM (Directorate for Investigation and Detection Management), because I don’t want this to be reversed on technicality later on. We want to make sure that the recommendation of the IAS will be sustained and will not be reversed which may result in the reinstatement of this police officer into the service,” naunang pahayag ni Azurin.

Dahil sa pagkakasibak ni Mayo Jr., hindi na nito makukuha ang kanyang benepisyo.

Ang pagkakaaresto rin kay Mayo at ang pagkakakumpiska ng bilyong piso ng iligal na droga ang naging dahilan kung bakit pinaghain ni Interior Secretary Benjamin “Benhur” Abalos ng courtesy resignation ang lahat ng third level officers ng PNP upang malinis sa kalakaran ng iligal na droga ang hanay ng kapulisan.(Edwin Balasa)