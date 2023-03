Pinay chesser Marian Calimbo pipiga ng utak sa Malaysia

BIYAHENG Malaysia sina International Master Ronald Bancod at Pinay woodpusher Marian Calimbo upang lahukan ang 3rd Mini Penang Chess Open 2023 na magsisimula sa Abril 24 sa Methodist Boys School ACS Union sa Penang.

Pambato ng Malabuyoc, Cebu, ang 20-year-old chesser ay hangd din na mapaganda ang kanyang chess rankings maliban sa asam na mag-uwi ng karangalan sa Pilipinas.

“I hope that I will finish with a positive score in this even,” saad ni Calimbo.

Ang ibang kasaling Pinoy ay sina FM Nelson Villanueva, FM Christopher Castellano, FM Robert Suelo, Jr., NM Jose Aquino, Jr., NM Ariel Potot at NM Almario Marlon Bernardino, Jr. (Elech Dawa)