Patong Patong, Magtotobetsky babanggain mga tigasing kabayo

MAGKIKITA sa pista ang dalawa sa mahuhusay na kabayo sa Pilipinas na sina Patong Patong at Magtotobetsky sa magaganap na 2023 Philracom Classic Cup Division II sa darating na Sabado sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas.

Inaasahang mapapalaban sina Patong Patong at Magtotobetsky kontra limang tigasing kabayo sa distansiyang 1,800 metro.

Nakalaan ang P750,000 guaranteed prize sa mfa may-ari ng unang anim na kabayong tatawid sa meta, ang ibang kalahok ay sina Blackburn, Fortissimo, La Vie D’Or, Shining Vic at Work Bell.

Sasakyan si Patong Patong ni jockey Jomer Estorque, habang si Jeffrey Bacaycay ang rerenda kay Magtotobetsky sa karerang suportado ng Philippine Racing Commission.

Hahamigin ng owner ng mananalong kabayo ang P450,000, mapupunta ang P150,000 sa second placer, kukubrahin ng third ang P75,000 habang sisikwatin ng fourth, fifth at sixth ang P37,500, P22,500 at P15,000 ayon sa pagkakahilera.

Ibubulsa rin ng breeder ng winning horse ang P37,500 premyo. (Elech Dawa)