P400M ‘tobats’ nasamsam ng BOC

Higit sa P400 milyong halaga ng shabu ang nakumpiska ng mga tauhan ng Bureau of Customs (BOC) sa isang warehouse sa Pasay City nitong Lunes nang gabi

Ayon kay Customs commissioner Bienvenido Rubio, galing sa Guinea, Africa ang 59.93 Kiko ng kontrabando na idineklarang ‘spare parts’.

Nagsasagawa ng inspeksyon sina Rubio sa Pair Cargo warehouse sa Pasay City nang may makitang kahinala-hinala sa kargamento ang x-ray machine dahilan para isailalim ito sa physical examination.

Kinumpirma ng Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) na shabu ang mga laman nito na nagkakahalaga ng P400.724 milyon.

Dahil dito, inimbestigahan ng PDEA ang consignee nito at nakatakda nang isailalim sa inquest proceedings para sa paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act 10863 o Customs Modernization Act. (Mina Navarro)