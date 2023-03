Napakasakit sa OFW

Marami na tayong nabalitaan mga tropapips na masaklap na kuwento ng mga overseas Filipino worker (OFW), at isa na siguro sa pinakamasakit ang nangyari kamakailan sa Trece Martires City, Cavite na pinatay ng kanilang amain ang apat na batang magkakapatid.

Pero bago madurog ang puso natin, may panukalang batas na dapat daw bantayan sa Senado na inihain mismo ng ni Senate President Juan Miguel Zubiri, na ang usap-usapan ng mga “Marites” sa kantina eh nanganganib na makudeta sa puwesto.

Noong una, sinabi ng mga alipores ni Zubiri na walang katotohanan ang tsismis pero kinalaunan eh ikinokonekta na nila sa usaping Cha-cha o Charter change ang ugong ng kudeta. Napatanong tuloy ang tambay na si Mang Teban kung ano raw ba talaga kuya? May kudeta ba o wala?

Buweno, naghain kasi ng panukalang batas si SP Zubiri na gustong itaas o dagdagan ng P150 ang minimum wage ng mga pribadong manggagawa. Kailangan daw ang naturang wage hike dahil sa inflation hike.

Tanong ng ilang ayudanatics nating kurimaw, may kinalaman daw kaya ang kontrobersiyal at naibida niyang one-time P50,000 inflation allowance [in short bonus] na ibibigay niya sa mga Senate employee kaya naisipan niyang mag-file ng wage hike bill? Pampakalma kumbaga sa inis ng mga karaniwang manggagawa.

Sabi ng ilang tropapips natin sa Senado, maganda naman ang panukala kung seryoso. Pero papaano raw kung pa-epal o pa-pogi lang? Unang tanong kasi, makalulusot kaya o maipapasa kaya ito ng Senado, at pagkatapos eh lulusot din kaya sa Kamara, at pagkatapos uli, eh pipirmahan kaya ng Pangulo para maging batas at maipatupad?

Tiyak daw kasi na aaray sa panukalang dagdag-P150 na sahod ang mga employer lalo na ang maliliit na negosyante na ngayon pa lang nagsisimulang bumangon matapos ang pandemic. Kaya nga kapag tinalakay ang wage hike sa mga Wage Board, kakarampot lang ang naaaprubahan at masuwerte na kung umabot sa P50.

Sabi ng mga tropapips natin, abangan daw kung kaya ng werpa ni Zubiri na mailusot sa Senado ang panukala niya. Kung hindi, aba’y magmumukha raw alaws wenta siyang lider ng mga senador.

At kung mayroon ngang kudeta laban sa kaniyang puwesto, baka sabihin niya na kumikilos ang malalaking negosyante para mawala siya sa pagiging SP para hindi pumasa ang wage hike bill niya. Let’s see.

Balik na tayo sa nangyaring trahedya sa Cavite. Nakakalungkot talaga ang nangyari sa isang inang OFW na nagtatrabaho sa Saudi dahil pinaslang ng kinakasama niya ang apat niyang anak na edad 14, 12, 9, at 5.

Lumilitaw na nagselos ang salarin sa OFW kaya pinatay ang mga anak niya. Malamang na kaya nangibang-bansa ang OFW eh para mabigyan ng magandang buhay ang kaniyang mga anak, pero ang nangyari, nauwi sa kapahamakan.

Kaya labis daw na nagsisisi ang OFW kung bakit niya iniwan sa kaniyang kinakasama ang mga anak niya. Ang isa sa mga bata eh iba ang ama, habang iba rin ang ama ng tatlo pang bata.

Ngunit wala nang magagawa dahil wala na ang mga bata. Pero dapat maging aral sa ibang mangingibang-bansa, at maging sa ahensiya ng gobyernong nakatoka sa mga OFW ang nangyari sa pamilyang ito sa Cavite.

Ang pagkakaalam natin, may orientation na ibinibigay sa mga OFW na aalis para ituro sa kanila ang kultura ng bansa na kanilang pupuntahan o anumang posibleng mangyari kapag umalis sila ng bansa. Hindi lang tayo sigurado kung kasama sa mga orientation ang posibleng mangyari sa mga mahal nila sa buhay na maiiwan.

Kung nabibigyan ng orientation ang mga OFW sa mga tinatawag ng “social cost” o masaklap na kapalit ng kita sa ibang bansa, sino naman kaya ang magbibigay ng orientation sa mga kaanak nilang maiiwan na maaaring magselos, mangulila, magtaksil, maging adik, mapariwara, o maburyong gaya nang nangyari sa Cavite? Tandaan: “Bata mo ko at Ako ang Spy nyo”