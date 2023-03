Mundo delikado sa digmaang nukleyar, babala ng ekstraterestriyal

Ni Rey T. Sibayan

Mga ka-Misteryo may digmaan pa rin sa Ukraine at may mga bansang pasaway sa pagpapalipad ng kanilang missiles kaya matindi ang babala ng mga Ekstraterestriyal o ET.

Ito ang nais maipabatid ng kaibigang ET ni Ramon kaya dumulog siya sa Misteryo.

Yan ang paksa natin ngayon: “Basta may Misteryo, Alamin natin ang Totoo!”

Misteryo: “Matagal ka na bang contactee ng mga ET? Lagi mo ba silang nakakausap?”

Ramon: “On and Off ako sa kanila.

Matagal na since na-meet ko sila sa astral. Since that time I can communicate with them thru channeling or telepathy pero mas vivid during astral encounters ko sa kanila kasi malinaw ko silang nakikita.”

Misteryo: “Before discussing about the warning, nalaman mo ba kung saan nagmula ang ET friends mo?”

Ramon: “Ayaw nila sagutin kung saan sila galing but I presume they came from different planets or galaxies at dito sila nag-converge sa Earth. Yung iba they are residing inside the planet since ancient times pa. Sila yung tinatawag na ancient aliens. May nabanggit sila sa akin dati na they are members of galactic organization or federation which means meron silang sinusunod na rules. Kaya since then hindi ako nagtatanong ng origins nila. May time na binabanggit naman nila during conversations.”

Misteryo: “So ano itong warning nila sa tao brother?”

Ramon: “First I trust them kaya alam ko tunay itong nangyayari sa mundo natin ngayon. Sabi ng ET contact ko hindi malayong mangyari ang digmaan on an ‘apocalyptic scale’ kasi itong superpowers are flexing their nuclear arsenals. Tignan mo ang Russia ayaw lubayan ang Ukraine patuloy ang digmaan kasama na ang paggamit ng missiles. Ang China ay nagpapasiklab din dito sa Asya ipinapakita niyang superpower talaga siya kaya nagpapalipad din ng test missles. Ganyan rin ang North Korea, ayaw magpapigil. Pero sa kabilang banda, ang US naman instead of diffusing the tension mukhang provocative pa ang actions. Tignan mo may series of massive military exercises sila with Asian countries like japan at tayo dito sa Pilipinas. Hindi maganda paano kung lumala eh di may nuclear world war na kawawa lang tayo. I think dapat mag-usap usap ang world leaders at set aside ang kanilang difference for the sake of humanity.”

Misteryo: “Nabanggit ba ng ET friend mo kung kailan maaari itong mangyari? Ayaw kong maalarma ang tao pero I think maganda rin na nabibigyan ng warning. Especially ganito rin ang warning na sinabi ng sikat na Israeli psychic/ET contactee na si Uri Geller na kapag hindi talaga mapigilan, very destructive ang maaaring mangyari.”

Ramon: “Well no dates mentioned but it’s a very strong message of warning. Whether we take it very seriously or not andyan ang warning para naman makagawa ng ways to prevent it di ba. Hindi naman siguro kailangan i-asa natin ang future ng mankind sa mga Ekstraterestriyal di ba?”

Tama si Ramon siguro naman hindi pa huli ang lahat, magkausap-usap ng maayos ang superpower nations – US, Russia, China, France, United Kingdom, North & South Korea etc. Gumawa naman sana lahat ng paraan na maiwasan ang digmaan-nukleyar.

