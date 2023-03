MIAA sa mga pasahero: Dumating sa airport 4 oras bago ang flight

Pinayuhan ng Manila International Airport Authority (MIAA) ang mga pasahero na magtungo sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) apat na oras bago ang international flight o dalawang oras bago ang domestic flight dahil sa inaasahang pagdagsa ng biyahero sa papalapit na Semana Santa.

Sa Laging Handa public briefing, sinabi ni MIAA Senior Assistant General Manager Bryan Co na mula sa 120,000 pasahero na pinoproseso kada araw ay inaasahang tataas ito ng hanggang 140,000 kada araw bago dumating ang mismong panahon ng semana santa.

“Right now, ang NAIA is processing around 120,000 passengers per day and we expect by the holy week we will reach around 140,000 passengers per day kaya pinaghahandaan ito ng NAIA at mga government agencies and airlines na nagseserbisyo sa ating paliparan,” sabi ni Co. (Aileen Taliping)