Mhicaela Belen, Lady Bulldogs ayaw pakampante kontra DLSU

Teams W L

La Salle 6 0

NU 5 1

UST 5 2

Adamson 4 2

FEU 3 3

Ateneo 2 5

UP 1 5

UE 0 7

Mga laro Miyerkoles: (MOA Arena)

12:00nn — AdU vs UP (women’s)

2:00pm — NU vs DLSU (women’s)

DINOMINA ng National University (NU) Lady Bulldogs ang kabuuan ng Season 84 ng University Athletic Association of the Philippines (UAAP) women’s volleyball, kabilang ang 11th time titlist De La Salle University Lady Spikers noong isang taon – subalit naiibang pagsubok ang kakaharapin ng defending champions sa 85th season sa pagkakaroon ng isang maaasahang scorer sa katauhan ni Angel Canino.

Kung babalikan ni reigning Rookie/MVP Mhicaela “Bella” Belen ang nagdaang season, matagumpay na winalis ng Lady Bulldogs ang eliminasyon mula sa 14-0 patungo sa panghaharabas sa DLSU Lady Spikers sa finals upang matuldukan ang 65-taong pagkagutom sa korona.

Gayumpaman, naiibang DLSU Lady Spikers na umano ang kakaharapin ng Jhocson-based lady squad dahil malaki na ang ipinagbago ng takbo ng laro ng minsang nilapang koponan na nananatiling undefeated sa panibagong season.

“Ngayon po kasi may go-to player na sila,” pahayag ni Belen sa napipintong paghaharap ng top two teams Miyerkoles ng hapon sa Mall of Asia Arena sa Pasay City.

“Talagang mas nag-improve po sila ngayon kumpara before. Ngayon po kasi makikita po natin na talagang palaban na rin sila, pumapalo na rin, so magiging challenge po sila sa amin,” dagdag ng 20-anyos na outside hitter sa tampok na laro alas-2 ng hapon.

Bago ang naturang paghaharap, nauna munang winalis ng Lady Bulldogs ang Far Eastern University Lady Tamaraws sa 25-21, 25-9, 25-18 nitong Sabado, habang ipinakita ng Lady Spikers ang bangis nang talunin ang Lady Falcons 22-25, 25-14, 25-16, 25-19 kasunod ng 21 puntos at 17 excellent receptions ni Canino.

“Excited na kami kasi matagal namin silang ‘di nakalaban,” ani Belen na kumarga ng 16 puntos mula sa 14 atake, tig-isang ace at block at 10 excellent receptions. (Gerard Arce)