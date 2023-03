Mga lumang pelikula ni Nora muling ipapalabas

Kabilang ang Superstar na si Ms. Nora Aunor sa tinanghal ng Cultural Center of the Philippines bilang CCP Cine Icons kasama ang award-winning screenwriter na si Ricky Lee at ang direktor na si Marilou Diaz-Abaya (RIP).

Ipapalabas sa CCP ang ilang pelikula nila na umani ng maraming parangal, hindi lang sa Pilipinas kundi pati sa ibang bansa. Unang ipapalabas ay ang 1982 film na ‘Himala’. Kasunod nito ay ang 1984 film na ‘Bulaklak sa City Jail’ sa May na birthday month ni Ate Guy. Sa October naman ipapalabas ang mga pelikulang ginawa ni Direk Marilou na ‘Moral’ at ‘Karnal’.

Masaya si Ate Guy, na tinanghal din bilang National Artist, dahil nabibigyang halaga ang mga nagawa niyang pelikula noon at mabibigyan ng pagkakataon ang bagong henerasyon of film students na mapanood ito at mapag-aralan.

Nabanggit pa ni Ate Guy na plano niyang buhayin muli ang kanyang film production na Nora Aunor Films. May mga proyekto raw sila ni Ricky na pinag-uusapan na gagawin in the future sa kanyang ire-revive na film outfit.

Utol ni Enchong hindi nakakalimot tumulong

Naging maganda ang buhay ng swimmer-model-actor na si AJ Dee nang talikuran niya ang showbiz at modeling para manirahan sa bansang Norway. Si AJ ang nakakatandang kapatid ni Enchong Dee.

Ilang teleserye na ginawa noon ni AJ ay ang ‘Vietnam Rose’, ‘Rounin’, ‘Eva Fonda’, ‘Margarita’, ‘My Beloved’, ‘Amaya’, ‘Ang Lihim ni Annasandra’, ‘Moon of Desire’, ‘Never Say Goodbye’ at ‘Huwag Ka Lang Mawawala’.

Noong hindi na masyadong aktibo sa showbiz at modeling si AJ, nag-migrate siya sa Oslo, Norway noong 2016 kasama ang kanyang Norwegian wife na si Olga. Dalawa ang anak nila, sina Maximus James and Alexandros Jaden.

Sa Norway ay nakapagtayo ng sariling longganisa business si AJ kasama ang dalawang business partners. Pangalan ng business niya ay St. James Oslo.

“I had a good chapter of the show business and I have to jump on the next one, which is taking care of my family, and deciding to move sa Norway, and that was 2016,” sey ni AJ sa isang interview.

At kahit nasa ibang bansa na si AJ, hindi pa rin niya nakakalimutan ang Pilipinas at nagbibigay siya for charity kapag bumisita siya sa bansa. Noong huling uwi niya, naglaan siya ng oras para mag-charity work sa National Children’s Hospital kunsaan namigay siya ng mga gamot, facial masks, sanitizers, at pagkain.

Nice!