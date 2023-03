Maymay kinabog mga kasabayan

Kabogera ngang maliwanag si Maymay Entrata sa kanyang henerasyon nang pakainin niya ng alikabok ang mga kasabayan.

Pumalo na sa 20M views sa YouTube ang kanyang dance music video na ‘Amakabogera’, na siyang nagluklok sa kanya bilang isa sa mga prinsesa ng social media sa hanay ng mga artistang kumakanta rin.

Ibinalita ito mismo ni Maymay sa Instagram kasabay nang pagpapasalamat niya hindi lang sa kanyang pamilya at mga panatiko kundi sa Diyos na nagbigay sa kanya ng pagkakataong gawin ang kanta.

“Happy 20M YT views, ‘Amakabogera’! My wonder working God. Salamat po, Sa success po na ito inaalay ko po sa mga mahal ko sa buhay, mga mahal kong Maymay family na sa bawat chapter ng buhay ko sa industriya ay andyan kayo laging sumusuporta, at sa Amakabogera fam ko po Congrats po sa atin. Asahan nyo hong pagbubutihan ko pang matuto dito sa industriya ng musika, maraming salamat po.”

Taong 2021 nang ipanganak sa music industry ang ‘Amakabogera’ habang kasagsagan ng pandemya.

Ka-level na nga ni Maymay ang mga kalibre nina Moira dela Torre, Morissette Amon, Sarah Geronimo at iba pang may million views sa YT.

Samantala, pumalo na rin sa higit 1M ang latest single ni Maymay na ‘Puede Ba’, na ilang buwan pa lang umiikot sa YT.

Arci may ibang ‘mister’ na

Samu’t saring reaksyon ang sumulpot mula sa mga netizen matapos mabalandra sa socmed ang ‘panggamit’ daw ni Arci Munoz sa Korean star na si Jung Kook, nang magtungo ang aktres sa Indonesia.

Pati mga Indonesian ay nawindang sa ‘paandar’ ni Arci kaya nag-comment sa kanyang post.

‘Ginamit’ kasi ni Arci ang pangalan ni Jung Kook at ginawa niya ang sarili bilang ‘Mrs. Jungkook’, dahilan para mag-react hindi lang ang mga Pinoy, kundi pati na mga Indonesian fan.

Ang tumambad kasi sa mga mata ng netizen sa video na in-upload ni Arci sa Instagram ay ang pagsalubong sa kanya nang tourist guide-driver sa airport ng Indonesia at nakasulat sa white board na hawak nito ang ‘Mrs. Jungkook & NDM Studios’.

Makikita sa video ang pagkagulat ni Arci pero sinakyan na rin niya ang nakasulat niyang pangalan.

Kanya-kanyang reaksyon ang mga fan at sinabing ipinagpalit na nito ang unang kinababaliwang si Jimin Park.

Sey ng mga ito, uusad na ang pila kay Jimin dahil nag-iba na ng idolo si Arci.

Ginawan rin ng joke ang isa pang Korean star na si Kim Tae-hyung na umalis na raw sa group chat dahil ‘asawa’ ni Jung Kook si Arci.

Maging ang aktres na si Belle Mariano ay dawit sa joke kay Arci. Inagawan raw kasi ni Arci ang Kapamilya young actress.

Sa comment mababasa ang ilang Indonesian (in Indonesian language) na aliw na aliw sa kanya at naging instant fan niya agad ang mga ito.

Ayon sa caption ni Arci sa post, pakulo ito ng direktor nilang si @njeldemesa. Ito rin ang dahilan kung bakit nagkagulo sa airport nang lapitan at usisain ang driver na may hawak ng white board tungkol sa aktres.

Anya pa, “Pakulo ito @njeldemesa nagulat ako kilala nila ako. Mrs. Jingkook in Indonesia to try their awesome cuisine and discover their culture. Nagkagulo sa airport sabi ng driver namin, lahat daw lumalapit sa kanya.”

Nagtungo sa Indonesia si Arci para i-shoot ang project na ‘Kabit Killer’.

Chito ‘sablay’ performance

Disappointed si Chito Miranda, lead ng bandang Parokya Ni Edgar, sa kanilang show sa Los Angeles kamakailan at ipinangalandakan ang hindi nila magandang performance at sinabing ‘sablay’ silang lahat.

Sa kanyang Instagram, ibinahagi ni Chito ang full shot ng venue ng kanilang concert na nagpapakita ng full house attendance ng audience.

Dulot ng pagkadismaya, ikinuwento ni Chito ang kabiguan nilang maging maayos ang show sa LA.

Panimula niya, “Minsan may mga gigs talaga na kung saan lahat ng pwedeng mangyari na mali, nangyayari. Tulad na lang ng gig naming sa LA.”

Inisa-isa ni Chito ang paramdam sa kapalpakan ng show. Sey niya, hindi siya kinakabahan. Usually raw kasi ay kinakabahan na siya ng todo bago pa sumalang. Ito raw kasi ang senyales na magiging maganda ang kanilang show.

Nang sumalang na raw sila, hindi raw nakapag-focus sa kanyang performance si Chito. Nakakalimutan niya ang lyrics, may mga sabit din ang isa pa niyang co-band member, ayaw gumana ng gitara, nawawala rin ang kanyang mic.

“…basta lahat sablay,” pag-amin nya.

“Buti na lang sobrang bait ng mga tiga-LA at never nilang ipinaramdam sa amin kahit konti yung mga kakulangan namin bilang performers kahit kalat-kalat kami kagabi.”

Kumpara sa LA, successful ang concert nila sa San Francisco, lalo na ang kanilang performance.