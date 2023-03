Mas mapera, mas masaya ba?

Agree ba kayo na money can buy happiness? Nabibili ba talaga ng pera ang kaligayahan ngayon ng isang tao? Malamang na labu- labo ang mga reaksyon sa pinaka latest study na lumabas sa US na nagsasabing palasak na ang dating kasabihan na “money can’t buy happiness.”

Ayon sa joint study na inilabas ng Proceedings of National Academy of Sciences noong March 1, lumitaw na mas masaya ang tao kapag mas malaki ang kita o suweldo. Oo totoo ito pero dito sa atin sa Pinas hindi naman ibig sabihin na ang mga nasa low-income bracket o kahit yun mga walang trabaho ay hindi na masaya sa buhay, hindi na tumatawa o ngumingiti man lang dahil wala silang pera.

Ano ba talaga ang nagpapasaya sa isang tao?

Subjective ang sagot o depende sa taong tatanungin mo, ang pagiging masaya ay dumidepende sa mindset ng isang tao. Ito ay nararamdaman tuwing nagagampanan mo ang mga pangangailangan mo at natutupad yung mga pangarap at gusto mo sa buhay.

Sa larangan ng psychology may tinatawag na concept of Maslow’s Hierarchy of Needs, kung saan sinasabi ang limang basic needs sa tao. Una physiological (food, clothing, and shelter), safety (employment and security), love and belonging (friendships and intimacy), esteem (reputation and accomplishments), and self-actualization (personal growth and fulfillment).

Sa nasabing concept ni Maslow, kailangan munang magampanan ang nasa pinakababang baitang bago makamit ang kasunod. Isang halimbawa na lang nito ay hindi natin mararamdaman ang kasiyahan mula sating mga sarili kung ang priority pa lang natin ay ang basic needs; Pagkain at tirahan. Kaya kung ang problema mo ay saan ang next summer holiday ninyo ay magpasalamat ka at ibig sabihin nito ay nakamit mo na ang karamihan sa hierarchy of needs ni Maslow dahil hindi mo naman ito maiisip ito kung may problema ka sa pagkain o maski sa seguridad ng trabaho mo.

Sa pangkalahatan ng survey na ni-research nina Daniel Kahneman at Matthew Killingsworth , lumitaw na base sa sagot ng 33,391 American residents na may edad 18 to 65 na kumikita ng P551,000 kada taon kung saan 90% sa kanila ay may below income sa P11 milyon, mas masaya sila kapag mas lumalaki ang kanilang kinikita at para sa sakto lang ang income, hindi masyadong nag- i-improve ang kanilang level of happiness.

Sa pamamagitan ng Track Your Happinness app, binigyan ng ilang tanong ang mga respondents kaugnay ng kanilang nararamdaman sa random na oras. Nasukat na 20% sa respondents ang hindi masyadong masaya sa P5M up na income, habang 80% ang tumataas pa ang level of happiness kapag kumikita ng mas malaki.

Marahil may katotohanan ang survey pero depende pa rin sa pag-iisip o mindset ng tao nakasalalay ang kaligayahan sa pera dahil may ginawa ding mystery experiment noong December 2020 kung saan binigyan ng 10,000 dollars para gastusin ang 20 respondents mula sa low -income countries at high income countries kung saan lumabas mas mataas ang level of happiness, nabawasan ang anxiety at depression ng mga taga- Indonesia at Brazil kaysa sa mga mayayamang bansa gaya ng Australia at Canada. (nbcnews.com)

Kung sanay ka na maraming pera at kahit madagdagan pa ng milyones ang income mo ay walang masyadong impact ito ss happiness mo.

Dito sa atin, mahirap kumita ng pera kaya mahalaga na may income lalo na ngayong mas mahirap ang buhay dahil sa mahal ng mga bilihin. Tao lang tayo na minsan ay naiinggit sa mga nakapaligid sa atin lalo na ngayong digital age na karaniwan ay tanging good news lang ang nakikita at ang tendency at maikumpara mo ang buhay mo sa kanila.

Ayon sa mga pyschologists, may dalawang uri ng kaligayahan, ang extrinsic at intrinsic happiness. Ang extrinsic ay nauugay sa pera, kayamanan, power at influence. Panandalian lang ang saya at walang contentment samantalang ang intrinsic ay bunga ng pagsunod sa passion mo sa buhay, personal growth. Nagbibigay ito ng pangmatagalang kaligayahan dahil mas naka- focus ka kung paano mapapasya iyong sarili, pamilya at komunidad.

Hindi natin masasabi na money equates to happiness pero ang pera ang mabibigay sa atin ng kakayahan para magampanan ang ating mga kailangan, at nagbibigay ng pagkakataon maisabuhay ang gusto nating lifestyle na magpapasaya sa atin.

Alin ba ang gusto nating klase ng kaligayahan? Mas tatagal ang saya natin kapag natuto tayong makuntento at magpasalamat sa anumang meron tayo. Maging tapat sa Diyos at kapwa. Yan ang tunay na kailgayahan, may pera man o wala.