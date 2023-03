Laban lang Tinyente! LA Tenorio sapol ng colon cancer

NAHAHARAP sa pinakamabigat na pagsubok ng kanyang buhay ang premyadong guard ng Barangay Ginebra Gin Kings na si LA Tenorio.

Ibinunyag ng ‘Tinyente’ ng PBA ang pagkakaroon niya ng Stage 3 colon cancer.

Sa nilabas na statement ni Tenorio, sinabi niya na sumailalim na siya sa gamutan kung saan inoperasahan siya noong nagdaang linggo.

“I was recently diagnosed with Stage 3 colon cancer. The initial testing three weeks ago led me to instantly miss practices and games. I have completed my surgery last week and will soon undergo treatment for the next few months,” wika ng Ginebra guard.

Aniya, ginawa niya ang lahat para mapanatiling malusog ang kanyang pangangatawan ngunit hindi na niya kontrolado ang pagkakaroon ng seryosong karamdaman.

“I have given not only 17 full years to the PBA, but have dedicated my whole life to basketball. I have committed my body and health for the love of the game. It has been my passion and love. Sadly, there are things beyond one’s control,” malungkot na pahayag ng basketbolista na produkto ng Ateneo Blue Eagles.

Sa kabila ng kanyang sakit, pinawi ni Tenorio ang pag-aalala ng kanyang mga fan dahil hindi pa naman daw siya magreretiro sa PBA.

“I am not yet retiring from the game I love, and with the help of the best doctors in the Philippines and Singapore, I BELIEVE I can touch a basketball once more and return stronger,” sambit ng ‘The Gineral’.

Matatandaan na naputol ang ‘Iron Man’ streak ni Tenorio matapos na matigil sa 744 ang sunod-sunod na laro niya sa PBA nitong Marso. (Ray Mark Patriarca)