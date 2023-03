Kira ipinagpalit na si Grae

Marami ang na-surprise nang ipakilala sa storycon ng pelikulang ‘Maple Leaf Dreams’ ang tambalan nina Kira Balinger at LA Santos.

Dahil sa bagong tambalan, lalong na-obvious na buwag na talaga ang love team nina Kira at Grae Fernandez, huh!

Eh, busy rin naman kasi ngayon si Grae sa pagta-try ng luck sa America habang ratsada naman si Kira dito sa ‘Pinas na recently nga ay napanood sa ‘Darna’ ng ABS-CBN.

Sa ‘Darna’ unang nagsama sina Kira at LA, pero hindi ito naging mahaba, kaya naman hindi inakala ng mga Kapamilya fan na aabot sa pelikula ang tambalang ‘yon.

Ang bongga ng movie dahil kukunan pa ang karamihan ng mga eksena sa Canada.

Teka! Saan kaya sa Canada ang shooting? Sana sa Toronto para malapit lang sa New York City kung saan based si Grae. Malay natin, baka biglang dalawin ng binata sa Canada ang dating ka-love team at tiyak na kikiligin ang mga fan nila, ‘noh?!

‘Yun na!

Nikko matindi ang karisma: Grabe ang karisma ni Nikko Natividad, huh!

Bago lang siya sa bakuran ng Viva pero sunod-sunod agad ang kanyang mga proyekto.

Pagkalipat niya nga niya sa Viva ay agad siyang isinama sa pelikulang ‘Working Boys 2: Choose Your Papa’ kung saan mula sa apat ay ginawang lima ang mga bida para masama nga si Nikko.

At nasundan agad ito ng ‘Salamat, Daks’ na naka-streaming na sa Vivamax.

Blessed at grateful nga raw si Nikko sa Viva.

Pero hindi ba siya kinaiinggitan ng mga nauna sa kanya sa Viva?

“Ay, hindi po! ‘Di naman talaga. Sa totoo lang ang lakas ng Viva mag-produce, eh. Halos lahat nabibigyan ng work sa Vivamax, sa Viva Prime. And then sa mga cinema puro Viva ‘yung nagpo-produce at malakas talaga. Ang daming trabaho rito sa Viva,” sey ni Nikko nang makausap namin siya sa presscon ng ‘Working Boys 2: Choose Your Papa’.

Marami pa raw siyang proyektong gagawin sa Viva kaya naman nanggigigil daw siya na mapaganda ang physical appearance pati na ang kanyang pag-arte.

“Thankful ako kay Tita Becky (Aguila) na pinasok niya ako sa Viva, may naka-lineup din po talaga. So lalo ako nanggigigil na magpa-ano, magpaganda ng katawan, mukha. Siyempre importante physical appearance and then i-improve pa ‘yung ano, sa acting workshop kasi eto na, sayang, eh. Paano kung next year, wala ng chance. So buhos ako ngayon talaga,” sey ni Nikko.

Naku mas lalo siyang kaiinggitan dahil sa kanilang 5 Working Boys, siya raw ang may pinakabonggang kapartner at eto nga ay si Franki Russell. So, ikaw na, Nikko!