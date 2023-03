Kath Arado, PLDT humirit ng Game 3

MALINAW na koneksiyon at depensa ang ipinakita ng PLDT High Speed Hitters kasunod ng buwis-buhay sa pagdamba sa bola ni libero Kath Arado upang manatiling buhay ang kanilang tsansa sa finals kontra Petro Gazz Angels sa bisa ng 14-25, 25-23, 25-14, 25-15 Game 2 win kahapon sa best-of-three semifinals ng 2023 Premier Volleyball League (PVL) All-Filipino Conference sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay City.

Matapos masadlak sa unang set, magkasunod na nakabawi ang High Speed Hitters mula sa mga error ng Petro Gazz

Mas kumunekta ang mga atake at depensa ng mga manlalaro nito higit na si Arado na sumalo ng double-double sa 26 digs at 12 excellent receptions upang maitulak ang winner-take-all Game bukas, Huwebes.

Tinapos naman ng PLDT ang fourth set sa bisa ng 13-5 run mula sa 12-10 kalamangan.

“Grabe ang tiwalang ibinibigay ng coaches sa amin, lalo na iyung mga teammates ko, so iyung mga sacrifices na ginagawa namin sa training, ginagawa ko lang din para ibalik sa kanila lalo na sa coaches at management,” pahayag ng 24-anyos na dating University of the East Lady Warriors libero.

“Siguro nag-eenjoy pa rin kami, ang sabi nga ni coach Rald [Ricafort] sa amin na kahit down kami ng ilang puntos or set kaya pa naming humabol, kaya pinagkakapitan namin iyung tiwala ng coaches.”

Hindi rin naman magiging posible ang kabuuang 54-of-161 atake ng High Speed Hitters kung hindi sa magagandang set ni ace playmaker at birthday girl Rhea Dimaculangan na namahagi ng 25 excellent sets at isang puntos upang mabigyan ng magagandang atake sina leading scorer Michelle Morente na may 16 puntos. (Gerard Arce)