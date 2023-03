Karera Tips Ni JP Gonzales

Marso 22, 2023/Miyerkoles / Metro Manila Turf Club – Tanauan City, Batangas

R01 – 3 Shining Angel, 4 Stolen Moment, 6 Gensan Special, 1 Olympic Gold

R02 – 3 Barrowed Heaven, 2 Katherine, 1 Jewel Of The Nile, 4 Awesome Talker

R03 – 5 Rain Rain Go Away, 4 Ala Savoun, 12 Melania, 8 Stripes Of Pink

R04 – 4 Uncle Vhines/Burden Of Proof, 6 Petron, 5 Magnolia Ashley, 3 Go Green

R05 – 2 Navy Cut, 6 Bigmounthbernie, 3 Meet Me In Dcorner, 4 Smarty Jas

R06 – 4 Major Ridge, 5 Heirloom Munich, 12 Hunky Dory, 9 Blue Mist

R07 – 9 Happy Maggie, 4 Chef Kat, 3 Heritage, 5 Honey Ryder

R08 – 9 Winter On Fire, 11 Lucky Noh Noh, 4 Giaann Tsie, 2 Kentucky Rain

R09 – 11 Can You Giub, 10 Song Of Silver, 3 Double Rock, 7 Achi Holly

Solo Pick: Shining Angel, Barrowed Heaven

Longshot: Happy Maggie, Winter Of Fire, Can You Giub