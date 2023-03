Karapatan ng consumer prayoridad kontra prangkisa

Iginiit ni Puwersa ng Bayaning Atleta partylist Rep. Margarita Nograles na ang kapakanan ng mga residente ng Davao ang mas mangingibabaw kaysa sa interes ng Northern Davao Electric Cooperative Inc. (NORDECO).

Ito ang sinabi ni Nograles matapos ang isinagawang motorcade ng mga residente at mga may-ari ng negosyo sa Tagum laban sa NORDECO dahil sa mataas na presyo ng ibinebenta nitong koryente kumpara sa sinisingil sa mga karatig-lugar nila.

Matatandaan na nauna ng nagkaroon ng rally sa Samal kung saan ang mga residente at mga LGU officials ay nagpahayag ng mga hinaing dahil sa palpak na serbisyo ng NORDECO.

Sinabi ni Nograles na mayroong kapangyarihan ang Kongreso na bawiin ang prangkisa na ipinagkaloob nito sa electric cooperative alang-alang sa kapakanan ng publiko.

“Ang Congress naman may right to revoke franchise pag for the common good. At itong mga clamor ng mga tao na hirap na hirap na, makikita na for the common good tingnan natin kung malaki na yung losses at hirap na nararamdam ng mga tao,” sabi ni Nograles.

Nauna nang iginiit ng NORDECO na sa ilalim ng batas ay hanggang 2028 pa epektibo ang prangkisa nito maliban sa Samal na sa 2033 pa mage-expire.

Ayon naman sa mga mamamayan at mga negosyante, matagal na silang nagtitiis. Panawagan nila ay huwag nang patagalin pa ang perwisyong serbisyo ng NORDECO.

Nakahain sa Kongreso ang mga panukala kaugnay ng pagpapalawig ng operasyon ng ibang electricity distribution unit (DU) upang mabigyan ng mas magandang serbisyo ang mga lugar na sakop ng NORDECO.

Sinabi rin ni Nograles na natugunan na ng mga bagong panukala sa Kamara ang mga ibinigay na dahilan kung bakit na-veto ang unang panukala na inaprubahan ng nakaraang Kongreso.

“Sa version naman po na ito, na-a-address mga factor na naisabi naman po sa veto message at dahil mas marami ngayon talagang nahihirapan sa presyo ng koryente, susubukan ko talagang ipaglaban ito po,” dagdag pa ni Nograles.

Sa ilalim ng House Bill 6740 na inihain ni Nograles aamyendahan ang Republic Act 11515, ang batas na nagbibigay ng prangkisa sa ibang DU at isasama na dito ang Tagum City, Samal Island, bayan ng Asuncion, Kapalong, New Corella, San Isidro at Talaingod sa Davao del Norte, at ang munisipyo ng Maco sa probinsya ng Davao de Oro.

Nakapaloob din sa panukala ang gagawing transition sa paglilipat ng mga nabanggit na lugar mula NORDECO patungo sa DU na may mas magandang serbisyo.