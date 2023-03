Kahit may abs: Lovi matakaw!

Kahit ‘nagmunura’ ang abs ni Lovi Poe nang rumampa siya sa ‘Bench Fashion Week 2023’ ay hindi naman ikinakaila ng Kapamilya Supreme Actress na matakaw siya!

Yes, magana ngang kumain si Lovi, pero masipag din naman siyang mag-exercise at nagda-diet din kung kailangan.

At ‘yung caption niya sa video na pinost niya sa Instagram kung saan ay sinabi niyang, “Sinigang, I’m coming for youuuuu! LOL!” ay hindi basta biro dahil pinadalhan nga siya nina Dra. Vicki Belo at Dr. Hayden Kho ng putaheng ‘yon na favorite niya.

Actually, nagpigil din kasi si Lovi sa pagkain ng marami bago ang event ng Bench dahil rarampa nga siya ng super sexy. Pero after that, kumain na uli siya.

Kahit naman noong nasa Los Angeles, California si Lovi ay may pagkakataon na nagke-crave siya ng Pinoy food lalo na ang sinigang kaya may pagkakataon pa na um-order ako sa Nova’s Grill sa Covina at pinadala ‘yon sa lugar niya.

Sobra ring mag-appreciate si Lovi kapag may mga nagpapadala sa kanya ng food.

“Tito Jun, mukha lang talagang hindi ako mahilig kumain, pero ang takaw ko,” ang palaging sinasabi ni Lovi kapag pinapansin ko ang kanyang kaseksihan.

Naku, sana lahat katulad ni Lovi na maganang kumain, pero ang ganda-ganda ng katawan at may abs pa, huh!

‘Yun na! (Jun Lalin)