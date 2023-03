Kabiyak ni Gabriel ‘Flash’ Elorde pararangalan sa Banquet of Champions

GAGAWARAN ng angkop na pagpupugay ang yumaong matriarch ng Philippine boxing pati ang aktwal na pagbubuo sa kamao ng dalawang maalamat na Filipino world champion bilang bahagi ng espesyal na programa na nakahanay sa Gabriel ‘Flash’ Elorde 23rd Boxing Awards Banquet of Champions Sabado sa Okada Manila Grand Ballroom sa Paranaque.

Ang posthumous award ay ibibigay kay Laura Elorde, asawa ng ‘Flash’ na tahimik na pumanaw noong Mayo 2020, at itinuturing na utak sa likod ng Banquet of Champions na nagbabalik pagkatapos ng tatlong taong pahinga kasunod ng COVID-19 pandemya.

Pagkatapos nito ay ang fist casting na gagawin sa mga dating multiple world champion na sina Nonito Donaire, Jr. at Luisito Espinosa, na parehong itinuturing na dalawa sa mga pinakadakilang Pilipinong boksingero sa lahat ng panahon.

Ang mga aktibidad ay kabilang lamang sa mga nakaimbak sa gala night na dadaluhan ng boxing legend at dating senador na si Manny Pacquiao, na pararangalan ng Special Award of Distinction kasama si Donaire.

“Napakagandang tingnan iyung event kapag nakita mo lahat ng champion boxers sa isang venue na magkakasama,” sabi ni event organizer Liza Elorde sa Philippine Sportswriters Association (PSA) Forum Martes da conference hall ng Rizal Memorial Sports Complex.

“Hindi biro ang tungkol sa isang malaking kaganapan tulad ng isang ito. But the Elordes are thinking that this is one way of giving tribute kay daddy and mommy, and para magkaroon ng example o mapukaw ang mga kabataan na maging world champion at sumunod sa yapak ni daddy. We would like to perpetuate the legacy left by our father in the world of boxing,” sabi pa ni Liza, asawa ng promoter na si Johnny Elorde, anak ng maalamat na si Elorde, na nagdomina bilang world featherweight champion noong 1960 hanggang 1967.

Kasama ng mga Elorde sa sesyon na iniharap ng San Miguel Corporation, Philippine Sports Commission, MILO, Philippine Olympic Committee, at Philippine Amusement and Gaming Corporation (PAGCOR) ang mga boksingerong sina Albert Francisco at magkapatid na Giemel at Arvin Magramo, na pawang aaksiyon sa Boxing Kontra Droga fight card na mauuna sa mga awards proper. (Lito Oredo)