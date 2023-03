‘Ka Rex Summer League’ didribol

SIMULA na ngayong araw ang bakbakan ng mga mahuhusay na basketball players sa magaganap na Target on Air Ka Rex Cayanong Summer League na lalaruin sa dalawang venue sa Antipolo.

Kabugan ang 34 koponan sa basketball league ni veteran broadcast journalist Cayanong, dalawang games every week ang iskedyul ng laban kung saan ay gaganapin ang laban sa Sports Hub at Empress Subdivision.

Ang commisioner at organizer sa palaro ni Cayanong ay sina Marvin Lazo, Jemil Adia, Ante Pagulayan, Ian Avila at Mack Poblete.

Kalahok ang Sunday Dayo, Macnyt, BLESSED, Batch 93, ATERO SR, ATERO JR, Saint Lourdes, Team Gondoy, Inter Galactic Team, TEAM UNIFIED, Gatlabayan, Team Astda, Team Support, Tambak White, Tabak Yellow, Tabak Green, Tabak Brown at Tabak Black.

Naimbitahan ni Cayanong sa pagbubukas ng liga sina former Councilor Dudok Lawis at Ricky Masangkay, kasama rin sina Glen Capadocia, Othoy Andrade, Patrick Lawis at Jhun Yutok.

Kasali rin sanliga ang Delpilarboys Green, Sniper, SMEGMA, Adia Clan Yellow, MediaVille Green, Sampaga, Eyttuten Re, DUNKIN’ DAD’S, Troop Heads Black, Troop Heads Gray, Mendoza Boys, Kpa T-oldan, Chillero boys, Gc3, Tobats Builder at Sniper 2. (Elech Dawa)