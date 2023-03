Justine Baltazar, Joshua Flores nagpasiklab sa PSL Dumper Cup

BINITBIT nina Justine Baltazar at Joshua Flores ang Pampanga team na Royce Hotel at G Lanterns Lunes ng gabi sa Manila Bankers Life-Pilipinas Super League Pro Division Second Conference Dumper Cup.

Umiskor si Flores ng 19 points at kumuha ng dalawang rebounds nang durugin ng Pampanga Royce ang defending champions Davao Occidental-Cocolife 98-74 sa Game 1 ng kanilang best-of-3 semifinals battle sa Filoil EcoOil Centre.

Si Jolo Mendoza ay umiskor din ng 15 puntos sanlikod ng apat na three-pointers, habang sina Allen Liwag at reigning NCAA MVP Will Gozum ay nagdagdag ng 12 at 10, ayon sa pagkakasunod-sunod para sa Pampanga Royce, na maaaring tumapos sa nalilitong Tigers sa ikalawang laro ng race-to-2 serye ngayon sa Bren Z. Guiao Convention Center sa San Fernando, Pampanga.

Unang tinalo ng G Lanterns ang dating walang talo na San Juan 93-83 sa kanilang Last Four duel. Ang isang mapagpasyang decider, kung kinakailangan, ay lalaruin sa Biyernes.

Ang six-foot-9 big man naman na si Baltazar ay nagtapos ng double-double na 16 puntos at 14 rebounds, sa tuktok ng apat na assists para pamunuan ang G Lanterns, habang nagdagdag si Louie Sangalang ng 15 puntos at walong rebounds.

Sina Archie Concepcion at Michael Galicia ay mayroon ding 12 at 11, ayon sa pagkakasunod para sa G Lanterns.