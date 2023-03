Judge napuntusan! Piyansa ng suspek sa Batocabe slay binasura ng Court of Appeals

Pinawalang-bisa ng Court of Appeals (CA) ang dalawang kautusan ng isang mababang hukuman sa Legazpi City na nagpapahintulot na makapagpiyansa ang pangunahing suspek sa pagpatay kay Ako Bicol Partylist Rep. Rodel Batocabe matapos na matuklasang nagkaroon ang hukom ng grave abuse of discretion.

Batay sa 10-pahinang desisyon ng CA 12th Division, tinukoy nito na nagkaroon ng grave abuse of discretion sa panig ni Legazpi City Regional Trial Court (RTC) Judge Maria Theresa San Juan-Loquillano nang pahintulutan nitong makapagpiyansa si Carlwyn Baldo, sa kabila ng mga iprinisintang ebidensiya at testigo ng prosekusyon laban sa kanya.

Sa desisyon ng Appellate Court na may petsang Marso 1, 2023, inatasan rin nito ang mababang hukuman na resolbahin ang petition for bail at ikonsidera ang lahat ng mga iprinisintang ebidensiya sa naturang bail hearing ni Baldo.

Sa ruling ng CA, sinabi nito na nagkamali ang mababang hukuman nang ipag-utos na ang ikonsidera lamang ay ang testimonya ng dalawa sa limang testigo na iprinisinta ng prosekusyon, at balewalain ang testimonya ng tatlong iba pa.

“The three witnesses and their testimonies should have been considered and should not have been left out. The trial court overstepped its discretion when it intentionally excluded the three witnesses without offering any valid reason or explanation other than citing its very authority to exercise discretion. This line of reasoning is absurd, if not shallow,” ayon sa CA ruling.

“Based on the foregoing discussion, We find that the trial court committed grave abuse of discretion by granting Baldo’s Petition for Bail without fully considering all of the prosecution’s evidence in the assailed Orders. Therefore, the assailed Orders are deemed null and void,” nakasaad pa sa desisyon ng Appellate Court.

“Wherefore, premises considered, the Petition is Granted. The Orders dated August 29, 2019 and September 9, 2019 of the Regional Trial Court of Legazpi City, Branch 10, are hereby declared NULL and VOID. The Regional Trial Court is hereby ORDERED to RESOLVE the Petition for Bail taking into consideration all the evidence presented during the bail hearing,” anito pa.

Samantala, ikinatuwa naman ng pamilya Batocabe ang desisyon ng CA at sinabing ito’y malaking hakbang sa paghanap nila ng hustisya para sa pinaslang na mambababatas.

“A significant step in the quest for justice for Dad. Sana tuloy tuloy na,” paskil ng anak ni Batocabe na si Justin Batocabe sa kanyang Facebook page.

Matatandaang si Batocabe at ang security aide na si SPO2 Orlando Diaz ay napatay nang tambangan habang papalabas ng Burgos Elementary School sa Daraga, Albay matapos mamigay ng regalo sa mga residente ng bayan noong Disyembre 2018.

Kinasuhan si Baldo ng double murder at six counts ng frustrated murder pero pinayagan na makapagpiyansa ng P8.72 milyong halaga ng surety bond na kinabibilangan ng mga titulo ng lupa.