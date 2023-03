Josh butata kay Criza

Trending si Criza Taa dahil sa pagtanggi niya sa ‘promposal’ ni Josh Worsley na maka-date nito sa ‘Star Magical Prom.’

Isa sa may pinakabongga na ‘promposal’ gimmick itong si Josh kung saan nag-helicopter tour pa sila ni Criza sa buong Manila. After ng tour ay in-ask na ni Josh si Criza, pero tumanggi nga ang dalaga sa kanyang kapwa ‘PBB’ housemate.

“Wait. Na-appreciate ko talaga ito lahat, like I really do. Sobrang happy ako na you did this and all. Pero, naka-set na sa utak ko that I’m going to prom alone. Like this is going to be my first prom kasi ever, like I want to spend it by myself, but of course we can still like hang out there or what. I really appreciate this. Thank you, Josh,” paliwanag ni Criza.

Masaya naman daw si Josh na naging maayos ang pag-decline nito sa kanya.

Well, better luck next time! (Byx Almacen)