Janella, Jane tinutulak maglampungan, halikan

Todo handa na si Janella Salvador para sa kanyang concert, bilang selebrasyon ng kanyang 10th showbiz anniversary.

Sa 25th birthday celebration niya sa “ASAP Natin ‘To,” nagpakitang gilas na ang Kapamilya aktres nang mag-perform siya ng “Positions” ni Ariana Grande.

Preparation nga raw `yon sa kanyang concert soon. Ito na ba ang pasabog niya this 2023?

“Thank you to everyone who’s been supporting me from the very start. My mom, my dad. Of course, Jude. Di mo pa to maiintindihan pero you inspire me so much,” sabi ni Janella.

Naging memorable ang kanyang role bilang Valentina sa seryeng “Mars Ravelo’s Darna” dahil sa galing niya sa pag-portray ng iconic na kontrabida.

“It was definitely not a walk in the park to be evil yet full of heart, righteous yet troubled, intelligent yet mildly insane, beautiful yet monstrous and strong yet incredibly vulnerable. But I enjoyed every moment of bringing this character to life,” sabi pa ni Janella.

Ngayong tapos na ang “Darna,” ready na ba si Janella na sumabak sa daring and sexy roles? O handa na ba siya sa isang GL series kasama si Jane de Leon?

Bet kasi ng mga fan na magkasama sa isang romance series ang JaneNella. Bukas naman ang dalawa sa posibilidad na ito.

Pero, ano nga kaya ang dating kapag naglampungan, lambingan, halikan na sina Janella, Jane sa harap ng kamera? Bongga, ha!

Todo push nga ang mga fan nila sa mga ganung scene. Aba, dahil uso naman `yon ngayon, na ginawa na nga nina Kylie Padilla, Andrea Torres, mukhang kakagatin din `yon ng JaneNella, di ba? (Dondon Sermino)