Ina binuyangyang alindog sa rampahan

Palaban! Agaw-eksena!

Ang bongga nga nang pagrampa ni Ina Raymundo sa ‘Bench Fashion Week 2023’ na kung saan ay talang dinispley niya ang kanyang kaseksihan, ha!

Buhay na buhay nga ang dugo ng mga 90s baby dahil sa muling pagrampa, paglantad ng alindog ng idolo nila.

Heto nga ang hirit ng mga netizen sa bonggang alindog ni Ina:

“Ageless beauty!”

“Hotter than ever!”

“She’s on fire!”

“Gen X represent!”

“Damnnnnn!”

“The hottest of them all!”

“My 90s heart is so happy! You nailed it!”

Well, totoo naman, na sa edad ni Ina ngayon (47), hindi nga siya nagpatalbog na makipagsabayan sa mga mas bata, ha! Sarap ngang panoorin si Ina na super confident pa rin talaga sa kanyang kaseksihan.

Well, aminado naman si Ina, na hindi madaling i-maintain ang alindog na meron siya. Unang-una kailangan daw maging maingat siya sa pagkain. At siyempre, dapat ay tutok din siya sa pag-i-exercise para mapanatiling tight ang kanyang katawan, o hindi lawlaw, na karaniwang nangyayari sa mga babaeng nagkakaedad na.

Well, again, katakam-takam pa rin si Ina, lalo na sa mga batang 90s, na hindi talaga siya iniwan mula noon hanggang ngayon. At siyempre, waging-wagi rin ang kaseksihan niya sa mga boylet ngayon na ang trip na trip naman ay mga MILF (Mother I’d Like to F__k), ha!

Well… (Dondon Sermino)